Çıtır tavuk tarifi
Akşama ne yapsam diye düşünüyorsanız bu tarif tam size göre. Bu özel tarifi yapmak için haydi mutfağa...10 Eylül 2018 Pazartesi 21:45
MALZEMELER
Bir adet tavuk göğüsü
Bir şişe soda
3 yumurta
Bir kase galeta unu
Tuz
Karabiber
YAPILIŞI:
Soda ve yumurtaları karıştırın. Tavukları şeritler halinde kesin. Kestiğiniz tavukları önce sodalı yumurtalı karışıma ardından galeta ununa bulayın. Tavukları bol yağın içinde kızartın.Dilerseniz kızaran tavukları ketçap ve mayonez eşliğinde servis edebilirsiniz
Afiyet olsun.
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