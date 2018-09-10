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Çıtır tavuk tarifi

Akşama ne yapsam diye düşünüyorsanız bu tarif tam size göre. Bu özel tarifi yapmak için haydi mutfağa...

10 Eylül 2018 Pazartesi 21:45
Çıtır tavuk tarifi

MALZEMELER

Bir adet tavuk göğüsü

Bir şişe soda

3 yumurta

Bir kase galeta unu

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI:

Soda ve yumurtaları karıştırın. Tavukları şeritler halinde kesin. Kestiğiniz tavukları önce sodalı yumurtalı karışıma ardından galeta ununa bulayın. Tavukları bol yağın içinde kızartın.Dilerseniz kızaran tavukları ketçap ve mayonez eşliğinde servis edebilirsiniz

Afiyet olsun.

 

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 21:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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