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Ekonomi Citi 2025 yılı için altın tahminini açıkladı!
Ekonomi

Citi 2025 yılı için altın tahminini açıkladı!

Yeniakit Publisher
2024-07-09 12:46:00 -
Citi 2025 yılı için altın tahminini açıkladı!

Citi, 2025 yılı ortası için altın fiyatlarında 2.800-3.000 dolar/ons seviyesini öngördü.

Citi, 2025 yılı ortası için altın fiyatlarında 2.800-3.000 dolar/ons seviyesini öngördü.

Citi tarafından yayımlanan bir araştırma notunda, altın tüketiminin 2024 yılı için pozitif eğilimde olduğu ve bunun yılın ikinci yarısında fiyatların 2.400-2.600 seviyesine yükselmesine yardımcı olabileceği belirtildi.

Altın, bu sabah %0,36 artışla 2367,58 seviyesinde bulunuyor.

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