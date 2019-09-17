Ciro endeksinde artış
TÜİK verilerine göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi yüzde 12,6 artış gösterdi.17 Eylül 2019 Salı 10:38
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, temmuzda geçen yılın aynı ayına nazaran yüzde 12,6 artış gösterdi. Cirolar sanayide yüzde 12,5, ticarette yüzde 12,2, hizmet sektöründe yüzde 23 yükseldi. İnşaat sektöründe ise ciro yüzde 6,8 azaldı. Toplam ciro endeksi bir önceki aya nispeten de yüzde 2,8 arttı.
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