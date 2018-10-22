Çıplak ayakla yürüyün

Evlerimizde bile kendimizi ayakkabı veya terlikle sınırlıyoruz. Ayaklarımızı âdeta hapsediyoruz. Bunun yerine fırsat buldukça yere çıplak ayakla basmayı denemeliyiz. Betona değil tabii.. Betondan beter granit, karolarda ve kimyasal boyalı makine halılarında da değil.. Ayakkabıları, ayaklarımızın zedeleneceği ve yalınayak dolaşamayacağımız yerlere saklamalıyız. Hele bebeklerinin ayaklarını, patiklerle erkenden cendereye sokmak, son derece yanlıştır. Çıplak ayakla dolaşmaları, çok daha sağlıklıdır. Ayağın bol bol hareket etmesi, metabolizmayı ve kan dolaşımını canlandırır.

Ayak mantarı tehlikesi

Cilt doktorlarının tahminlerine göre, günümüzde 4 yaşından küçük her beş çocuktan birinde, ayak mantarı (Tinea pedum) görülmektedir.

Mantarın en çok ürediği ve görüldüğü yerler, ayak parmaklarının arasıdır. Bu bölgeler genellikle nemli ve terlidir. Hastalığın başlangıcında önce, yakıcı bir kaşınma duyulur. Sonra deri üzerinde nemli lekeler oluşur. Bunlar çevrelerindeki deriden belirgin olarak ayrılır. Hastalığa sebep olan mantarlar, nemli yerleri sevdikleri ve buralarda ürediğinden, hamamlarda, yüzme havuzlarında, plajlarda bulaşma tehlikesi çoktur. Ayak mantarına karşı çeşitli ilâçlar vardır. Bunlar, krem, solüsyon, sprey veya toz şeklindedirler. Tedavi sırasında ilacın kullanma şekline kesinlikle uymak gerekir. Aksi halde, cildin tahriş olup, başka deri hastalıklarının ortaya çıkması tehlikesi de vardır.

Tedbirlere gelince

Bulaşmaya karşı kesin bir korunma tedbiri yoktur. Ancak şu temel ilkelere uyulursa, bulaşma ihtimali en aza indirilebilir:

☛ Yumuşak ve doğal sabunlar kullanın. Özellikle kokulandırılmamış saf sabunları..

☛ Her banyodan sonra, ayak parmaklarının arasını iyice kurulayın. Küçük çocuklar bunu beceremeyeceğinden, anneleri yapmalıdır..

☛ Sık sık çorap değiştirin.

☛ Ayağınızı sıkmayan, hava akımı sağlayan ve ter emen ayakkabılar giyin.

☛ Temiz toprakta yürüyün

Gerekli tedbirler alınmaz ve hastalık tedavi edilmezse, ayak mantarı zamanla bütün vücuda yayılarak daha büyük bir dert haline gelebilir.