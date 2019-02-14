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Cinsel istismar sanığı TIR şoförü: Suçsuzum

Çorum'da lise öğrencisi 2 kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu olarak yargılanan TIR şoförü mahkemede, suçsuz olduğunu belirterek beraatini istedi.

14 Şubat 2019 Perşembe 17:31
Cinsel istismar sanığı TIR şoförü: Suçsuzum

Çorum’da, lise öğrencisi iki kıza cinsel istismar girişiminde bulunduğu iddiasıyla 45 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan TIR şoförü Güven Varlı'nın (42), 3'üncü kez çıktığı hâkim karşısında, suçsuz olduğunu savunarak, beratını istedi. Tutuklu sanığın talebini reddeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

Olay, 6 Kasım 2017'de, Nakliyeciler Sitesi TIR ve Kamyon Garajı'nda meydana geldi. TIR şoförü Güven Varlı, iddiaya göre, yük almak için geldiği garaja aracını park ettikten sonra T.N.O. (17) isimli lise öğrencisi kızı takip ederek binanın girişinde bulunan merdivenin altındaki boşluğa doğru sürükleyip, cinsel istismarda bulunmaya çalıştı. T.N.O.'nun elini ısırıp çığlık atınca saldırgan, kaçtı.

Aynı yerde 2'nci istismar girişimi

Bir gün sonra aynı bölgede akşam saatlerinde kütüphaneden çıkıp yaya olarak eve giden A.N.K. (18) adlı liseli öğrencisi kız da, iddiaya göre, çevreyolu kenarındaki Leblebiciler mevkiinden geçerken Güven Varlı'nın saldırısına uğradı. Saldırgan, eliyle A.N.K.'nin ağzını kapatıp, yol kenarındaki boş arsaya götürdü. A.N.K'yi yere yatıran saldırgan, burada cinsel istismarda bulunmaya çalıştı. Genç kızın çığlık atması sonucu Güven Varlı, bölgeden kaçarak uzaklaştı. 

25 ile 45 yıl arasında hapis istemiyle dava açıldı

Her iki olayla ilgili çalışma başlatan polisler, mağdur kızların ifadesinden yola çıkarak eşkâlini belirlediği Güven Varlı'yı yakaladı. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Varlı, hakkında, 'Cinsel İstismara teşebbüs', 'cinsel amaçla çocuğu cebir kullanmak suretiyle hürriyetinden yoksun kılma', 'cinsel amaçla cebir', ' tehdit'  ve 'silah kullanmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'yaşamı tehlikeye sokan bir duruma neden olacak ve kemik kırığı oluşturacak şekilde silahla yaralama' suçlarından 25 ile 45 yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savunma verdi, beraatını istedi

Çorum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmasında 'Psikolojik rahatsızlığım var'  diyerek kendini savunan ve Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nce 'akıl sağlığı yerindedir' raporu verilen tutuklu sanık Güven Varlı, 3'üncü kez hâkim karşısında çıktı. Duruşmada, mahkemeye yazılı savunma veren sanık Güven Varlı, " Diyecek sözüm yok. Suçsuzum, beraatımı istiyorum" dedi. Tutuklu sanığın talebini reddeden mahkeme, dava dosyasındaki eksikliklerin tamamlanması ve sanığın tutuklu halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 17:31
  1. Samsun
  2. Çorum
  3. Cinsel istismar
  4. TIR şoförü
  5. Taciz davası
  6. Güven Varlı
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