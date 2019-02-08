Çinliler, Beşiktaş'ın yüzünü güldürecek!
Beşiktaş'ta forma giyen Şilili futbolcu Gary Medel için Çin ekibi Beijing Gouan 10 milyon euroyu gözden çıkardı. Çin kulübünün yetkilileri, Beşiktaş-Bursaspor maçını Vodafone Park'ta izleyecek.08 Şubat 2019 Cuma 18:06
Devre arası transfer döneminde ismi Premier Lig ekibi West Ham ile anılan ancak takımda kalan Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Gary Medel, sürpriz bir şekilde Çin'e gidebilir.
Şili basınında çıkan habere göre Beijing Sinobo Guoan, Gary Medel için yüksek bir bonservis ücretiyle Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Medel için İstanbul'a geliyorlar
Medel için en az 10 milyon euroyu gözden çıkartan Beijing Sinobo Guoan'ın Beşiktaş'ın Bursaspor ile oynayacağı maç için İstanbul'a geleceği ve Şilili orta sahayı statta izleyeceği belirtildi.
Çin ekibinin Gary Medel'e iki sezonluk sözleşme ve yılda 5 milyon dolar maaş önereceği iddia edildi. 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon Beşiktaş formasıyla toplam 28 maça çıktı.
(Sporx)
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