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Ekonomi Çinli BYD firması yetkilileri Manisa'da
Ekonomi

Çinli BYD firması yetkilileri Manisa'da

Yeniakit Publisher
2024-07-09 21:49:00 -
Çinli BYD firması yetkilileri Manisa'da

Manisa'da elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile AR-GE Merkezi kuracak Çinli BYD firması yetkilileri, kenti ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, şehre gelen Çin heyeti ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcıları Zekeriya Coştu ve Oruç Baba İnan, Vali Enver Ünlü'yü makamında ziyaret etti.

Heyetin Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde de incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Vali Ünlü, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Manisa'da elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ve AR-GE merkezi kuracak olan dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD firması yetkililerini bugün İlimizde misafir ettik. Yapılacak yatırımın Manisa'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Çin heyetinin, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Manisa Ticaret ve Sanayi Odasını da ziyaret ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA
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