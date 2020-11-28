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Aktüel Çin'in ilk yerli nükleer reaktörü "Hualong One" ulusal enerji şebekesine bağlandı
Aktüel

Çin'in ilk yerli nükleer reaktörü "Hualong One" ulusal enerji şebekesine bağlandı

Yeniakit Publisher
2020-11-28 13:40:22 -
Çin'in ilk yerli nükleer reaktörü "Hualong One" ulusal enerji şebekesine bağlandı

ANKARA (AA) – Çin, ilk yerli nükleer reaktörü Hualong One'ın ulusal enerji şebekesine bağlandığını bildirdi.

Times of Malta gazetesinin haberine göre, cuma günü ulusal enerji şebekesine bağlanan Hualong One, Çin'in enerji güvenliği ve teknolojisine Batılı müttefiklerine daha az bağımlı hale gelme girişimleri açısından önemli bir adım olarak görülüyor.

Çin Ulusal Nükleer Kurumu (CNNC), yerli nükleer reaktörün her yıl 10 milyar kilovat saat elektrik üretebileceğini ve karbon emisyonlarını 8,16 milyon ton azaltabileceğini bildirdi.

CNNC'den yapılan açıklamada, reaktörle "Çin'in yabancı nükleer enerji teknolojisinin tekelini kırdığı" ifadesi kullanıldı.

Ulusal Enerji İdaresine göre, nükleer santraller 2019'da Çin'in yıllık elektrik ihtiyacının yüzde 5'inden azını karşıladı, ancak Pekin'in 2060 yılına kadar karbonsuza dönüşme çabalarıyla bu oranın artması bekleniyor.

Elektrik üretimi gibi yüksek teknoloji alanlarında Batılı müttefiklere olan bağımlılığını azaltmak, Pekin'in "Made in China 2025" planının temel hedeflerinden biri olduğu kaydedildi.

CNNC, Hualong One reaktörü üzerindeki çalışmaların 2015 yılında başladığını, şu anda yurt içi ve yurt dışında yapım aşamasında olan 6 reaktörün daha olduğuna bildirdi.

Çin'in Fujian eyaletindeki bir santrale yerleştirilen Hualong One'ın, devam eden testlerin ardından yıl sonuna kadar ticari kullanıma sunulacağı kaydedildi.​​​​​​​​​​​​​​

- Hedef nükleerde dünya liderliği

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) verilerine göre, dünya genelinde kurulu güç kapasitesi açısından 31 ülkede 455 reaktör aktif halde bulunurken, Çin'in kurulu reaktör kapasitesi 44'e ulaştı. 13 reaktörün inşası da halen sürüyor.

Elektrik enerjisinin yüzde 3,96'sını nükleerden karşılayan ülkenin, bu yıl sonu itibariyle nükleerden üreteceği elektriğin 40 milyar vatı aşması bekleniyor.  

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