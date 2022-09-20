Çin’in elektrikli otomobil pazarı, bu yıl yüzde 165 büyüyecek

Çin gerçekten de dünyanın en büyük elektrikli otomobil pazarını oluşturuyor. Nitekim Center of Automotive Management (CAM) verilerine göre, 2022 yılının ilk sekiz ayı içinde yaklaşık 2 milyon elektrikli binek arabası ruhsat almış bulunuyor. Böylece 2021 yılının tümündeki sürüm, bu yılın ilk sekiz ayında 170 bin birim kadar aşılmış durumda. Öte yandan, elektrikli araçların pazar payı yüzde 20’ye varmış durumda.

Piyasada BYD, 707 bin 496 yeni ruhsatlı araç ile SAIC ve Tesla’nın önünde pazarın lideri konumunda. CAM, bu yılın sonuna değin 4,5 milyon elektrikli araç ruhsatı alınacağı kestiriminde bulunuyor. Buna göre, 2022’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 165 oranında bir artış kaydedilmiş olacak.