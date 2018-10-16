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Çin’e çay satacak

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (ÇAYKUR) atanan Ekrem Yüce, “Çayın doğduğu Çin’e çay satıncaya kadar hizmetimiz artarak devam edecek. Bizim hedefimiz hep bir adım daha ileriye gidebilmektir” dedi.

16 Ekim 2018 Salı 10:46
Çin’e çay satacak

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (ÇAYKUR) atanan Ekrem Yüce, görevine başladı. Yüce, ÇAYKUR’u ve çayı yeniden dünya pazarına taşımak ve marka yapmak için her kesimle birlikte çalışacaklarını belirtti. Çayın gelişimi için azim ve kararlılıkla çalışacaklarını vurgulayan Yüce, 1940’lı yıllarda başlayan serüvenle çayın 4 ilde üretiminin yapıldığını ve tüm Türkiye’ye ikram edilen milli bir içecek olduğunu söyledi.

‘Çay deyince rize’

Yüce, şehirlerin marka olabilmesi için üniversite, spor faaliyetleri ve ürünlere ihtiyacı olduğuna dikkati çekerek, “Aydın denince incir, Malatya denilince kayısı, Giresun denilince fındık, çay denilince akla Rize gelir. Şehrin markası olan çayı ve ÇAYKUR’u yıldız markaların üzerine çıkarmaya kararlıyız” dedi. Çin’in çayın anavatanı olarak tanındığını ifade eden Yüce, “Çayın doğduğu Çin’e çay satıncaya kadar hizmetimiz artarak devam edecek. Bizim hedefimiz hep bir adım daha ileriye gidebilmektir” diye konuştu.

İşçiye müjde verdi

Yüce, ÇAYKUR’da işçilerin 180 gün çalışabilmesi sözleşme şartı nedeniyle yaklaşık 6 bin 500 personelin çalışma süresinin dolacağını da kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı: “İşçilerin görevlerini yürütmeleri için ÇAYKUR olarak bin 500 adamaya (yıllık çalışma vizesi) ihtiyaç vardı. Bu konuda yapılan görüşmeler sonucunda bin 500 adamay Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından onaylandı.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 10:46
  1. Rize
  2. Malatya
  3. Giresun
  4. Aydın
  5. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR)
  6. Ekrem Yüce
  7. ÇAYKUR
  8. Hazine ve Maliye Bakanlığı
  9. adamay

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