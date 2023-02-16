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Aktüel Çin’den Türkiye’ye destek mesajı
Aktüel

Çin’den Türkiye’ye destek mesajı

Çin’in Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin, Çin’in Türkiye’de deprem sonrası yeniden yapılanmaya yardım sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-02-16 15:24:00 -
Çin’den Türkiye’ye destek mesajı

Çin’in Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin, Çin’in Türkiye’de deprem sonrası yeniden yapılanmaya yardım sağlamaya hazır olduklarını açıkladı. Liu Shaobin, Çin arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları ve deprem bölgelerinde yaşayan Çinlilerin durumları hakkında CMG muhabirine özel demeç verdi.

Liu Shaobin, Türkiye’de şiddetli depremin meydana gelmesinin ardından, Çin hükümetinin ilk anda acil insani yardım mekanizmasını başlatıp, Türkiye’ye 40 milyon yuan tutarında yardım sağladığına ve deprem bölgelerine arama kurtarma ekipleri gönderdiğine işaret etti.

12 Şubat itibarıyla Çin hükümetinin ilk grup yardım malzemesinin tümüyle Türkiye’ye ulaştırıldığını aktaran Liu Shaobin, malzemeler arasında depremzedelerin en çok ihtiyaç duydukları 100 tondan fazla battaniye ve çadır bulunduğunu ve bir grup sağlık ekipmanın da kısa süre içinde Türkiye’ye ulaştırılacağını söyledi.

Liu Shaobin, şu ana kadar Çinli arama kurtarma ekiplerinin bağımsız veya diğer ekiplerle iş birliği yöntemiyle yaklaşık 30’dan fazla kişiyi sağ olarak kurtardıkları bilgisini verdi. Liu Shaobin, büyükelçiliğin koordinasyonuyla Hatay’da enkaz altında kalan üç Çin vatandaşının sağ olarak kurtarıldığını, şu ana kadar başka Çin vatandaşının öldüğüne veya yaralandığına ilişkin herhangi bir bilgi ulaşmadığını belirtti.

Türkiye hükümetinin deprem sonrası yeniden yapılanma başlatacaklarını ilan ettiğine dikkat çeken Liu Shaobin, Çin tarafının Türk halkının mümkün olduğu kadar erken depremlerin üstesinden gelip, evlerini yeniden inşa edeceğini söyledi. Büyükelçi Liu, Çin’in Türkiye’de deprem sonrası yeniden yapılanmaya elinden gelen yardımı sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

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