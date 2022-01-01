Çin'den Türkiye hamlesi! Bakın ne için geliyorlar

Çinli promosyon üreticileri Türkiye'de yatırım arayışına girdi. Çinli yatırımcıların Türkiye'de üretip AB'ye satmak istediği ifade edilirken, bu konuda fizibilite çalışmaları yapıldığı kaydedildi. PROMOTÜRK Yönetim Kurulu Başkanı Yücetürk, 'Avrupa'daki en büyük rakibimiz Çin'e karşı artık ciddi avantajlarımız mevcut. Bunların başında da coğrafi yakınlık geliyor.' dedi.

Promosyon Ürünleri İmalatçıları ve Satıcıları Derneği (PROMOTÜRK) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yücetürk, Türkiye'nin promosyon sektöründe sahip olduğu avantajların yabancı yatırımcıları da cezbettirdiğini belirterek, "Çinliler burada üretip AB'ye satmak istiyor. Çinli yatırımcılar Türkiye'de arayışlara başladı. Bu konuda fizibilite çalışmaları yapıyorlar." dedi.

Yücetürk, AA muhabirine promosyon sektörüne ilişkin yaptığı değerlendirmede, onlarca sektörü direkt ilgilendiren promosyonda son yıllarda çok hızlı bir büyüme yakalandığını söyledi.

Tekstilden mobilyaya, porselenden cama, deriden kırtasiyeye kadar onlarca sektörle direkt ilişkisi bulunan promosyonu diğer sektörler gibi dar bir alana konumlandırmadıklarını dile getiren Yücetürk, sektörün ekonomik büyüklüğünün 100 milyar liraya ulaştığını bildirdi.

Yücetürk, son yıllarda başta büyük şirketler olmak üzere işletmelerin çalışanları için hem kurumsal kıyafet hem de kurumsal hediye yaptırdığını, firmaların müşterilerine, seçim dönemlerinde seçmenlere, büyük şirketlerin bayilere yönelik onlarca ayrı kalemde promosyon ürünü yaptırdığını anlattı.

Holdinglerden KOBİ'lere, oto tamircilerinden esnafa kadar tüm işletmelerin zaman zaman promosyon ürünü yaptırdığını aktaran Yücetürk, 100 bin işletmenin bulunduğu sektörün 1 milyona yakın personel istihdam ettiğini söyledi.

Yücetürk, promosyon üreticilerinin Türkiye'nin 81 iline yayıldığını, bütün kentlerin ekonomisine katkı sunduğunu, salgın sonrası işlerin arttığını belirterek, "Promosyondaki ivmelenmenin gelecek yıl devam edeceğini ve 2022'de önceki seneye göre yüzde 25 civarında büyüyeceğimizi öngörüyoruz. Hedefimiz 125 milyar liralara ulaşmak. Bu büyümede yurt dışından gelen talebin de etkili olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Hedef 3 milyar dolar

Mehmet Yücetürk, şirketlerin artık farklı olmayı, müşterisini özel hissettirmeyi istediğini, kişiselleştirilmiş hediyelere daha çok talep olduğunu kaydederek bu tür hediyelerin firma ile muhatabı arasındaki bağı güçlendirdiğini vurguladı.

Türkiye'nin 2021'i muhtemelen 2 milyar dolar civarında promosyon ihracatıyla kapatacağını dile getiren Yücetürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aslında geçen yıla göre özellikle TL bazında ciddi bir gelir artışımız oldu. Ama hızlı kur artışı nedeniyle döviz açısından ihracata hemen yansıtamadık. Zamanla kurdaki hareketliliğin de bitmesiyle ihracattaki artış net bir şekilde rakamlara yansıyacaktır. İhracatımızın büyük kısmını yaptığımız AB'nin 30 milyar avroluk promosyon ürünleri pazarı mevcut. Bu pazara hakim olan Çin'e karşı artık çok daha avantajlıyız. Lojistik avantajlar, üretim maliyetleri, kaliteli ve hızlı üretim, coğrafi yakınlık gibi avantajlarımız artık bizi öne çıkarıyor. Biz de bu özelliklerimizi anlatmak için her türlü organizasyona katılıyoruz. 2022'de promosyon ürünleri ihracatında hedefimiz en az yüzde 50 artışla 3 milyar doları yakalamak."

Lojistik maliyetler de artık çok yükseldi

PROMOTÜRK Yönetim Kurulu Başkanı Yücetürk, Türkiye'nin ihracattaki hedeflerini yakalaması ve Avrupa pazarında etkin olabilmesi için sahip olduğu avantajlardan bahsederek, "Avrupa'daki en büyük rakibimiz Çin'e karşı artık ciddi avantajlarımız mevcut. Bunların başında da coğrafi yakınlık geliyor. Ayrıca Çin'den ürün getirmek için ödemeniz gereken lojistik maliyetler de artık çok yükseldi. Öte yandan süreler de çok uzadı." ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın yanı başındaki Türkiye'nin bu avantajlarını gören yabancı promosyon üreticilerinin buraya ilgi göstermeye başladığını dile getiren Yücetürk, "Türkiye olarak öncelikle hedefimiz AB ülkeleri. İhracatımızın yüzde 80'e yakınını bu ülkelere yapıyoruz. Çinli şirketler de en büyük pazarı olan AB'ye Türkiye'de üreterek promosyon ürünü satmak istiyorlar. Çünkü bahsettiğimiz gibi büyük avantajlara sahibiz. Şu anda Türkiye'ye yönelik özellikle Çin'den promosyon ürünü üretimi için ciddi bir yatırım ilgisi söz konusu. Çinliler burada üretip satmak istiyor. Hazır pazarları var. Çinli yatırımcılar Türkiye'de arayışlara başladı. Bu konuda fizibilite çalışmaları yapıyorlar. Bazı firmalarımızla iletişim halindeler." dedi.

Yücetürk, Türkiye'de üretilen ürünlerin algısının da Çin'e göre avantaj sağladığının altını çizdi.

80'den fazla ülkeye ihracat

Mehmet Yücetürk, Türkiye'nin 80'den fazla ülkeye ihracat yaptığını ifade ederek, bu ülkelerin başında Almanya geldiğini söyledi.

AB'den Orta Doğu'ya, Balkanlar'dan Uzakdoğu ülkelerine kadar geniş bir ihracat portföylerinin bulunduğunu aktaran Yücetürk, hedeflerini bu sayını kısa sürede 100'e ulaştırmak olduğunu vurguladı.

Elektronik ürünler revaçta

Yücetürk, promosyonda son dönemde teknolojik ürünlere yönelik ilgi olduğunu belirterek, bunun yanında ajanda, kalem, defter, anahtarlık, şapka, tişört, kupa, ceket, bayrak gibi ürünlerin de rağbet görmeye devam ettiğini söyledi. Türkiye'de çok ikonik tasarımlı ürünler üretilmeye başlandığını dile getiren Yücetürk, artık farklı tasarımda ve renkli ürünlerin öne çıktığını anlattı.

Yücetürk, taşınabilir güç kaynağı, taşınabilir bellek, hoparlör ve kurumsal çikolata gibi ürünlerin de çok talep edildiğini kaydederek, kişiye özel kupa, forma ve şapka gibi promosyonlara ilginin sürdüğünü bildirdi.