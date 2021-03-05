Çin’den rezillik üstüne rezillik! Camileri meyhaneye çevirdiler

Geçmişten bugüne Türklere uyguladığı işkence ve baskılarla zulümde sınır tanımayan Çin yine işbaşında.

1949 yılından beri işgal altında olan Doğu Türkistan’da, adeta bir polis devleti baskısı uygulayan Çin, müslümanlara hayatı zehir etmeye devam ediyor. Bu sefer de kültür soykırımına başladılar.

Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk’ün paylaştığı skandal video, sosyal medyada tepki çekti.

Videonun Abdülkerim Satuk Buğra Han'ın emaneti Çin işgali altındaki Doğu Türkistan'ın Kaşgar Vilayeti'ndeki bir camide çekildiği iddia edildi.

Kültür soykırımı

Paylaşılan videoda ise Çinlilerin camide dans edip içki içtikleri görüldü. Çinlilerin yaptıkları bu eylemler ise uluslararası sözleşmelere göre kültürel soykırım olarak kabul edildiği bildirildi.