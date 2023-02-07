Çin’den ilk kurtarma ekibi Türkiye’ye doğru yola çıktı

Uluslararası kurtarma alanında zengin deneyimlere sahip 8 kişi, radarlı arama cihazı gibi donanımların yanı sıra bir kurtarma köpeğini de yanlarında götürecek. Öte yandan, Türkiye’de yaşayan Çin vatandaşları tarafından toplanan çadır, battaniye, uyku tulumu gibi yardım malzemeleri de bugün Türkiye’nin ilgili birimlerine teslim edilecek. Çin Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı da dün Türkiye’nin ilgili kuruluşlarıyla temasta bulunarak, depremden etkilenenlere acil insani yardım sağlamaya hazır olduklarını duyurmuştu.