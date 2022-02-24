Çin'den flaş işgal açıklaması: 'Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi...'

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna krizine ilişkin yapılan açıklamada, "Bazı dış medyanın duyurduğu gibi Ukrayna'da Rus kuvvetlerinin işgali söz konusu değil" denildi.

Açıklamada, Rusya'nın bağımsız bir ülke olduğu ve kendi çıkarları doğrultusunda kendi kararlarını alabileceği kaydedildi.