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Çin'den 7 milyon euro teklif alan Pepe, kararını açıkladı

Beşiktaş'ın İspanyol devi Real Madrid'den kadrosuna kattığı Portekizli yıldız Pepe'ye Çin ekiplerinden Guangzhou Evergrande'den yıllık 7 milyon euroluk teklif geldi. Bu teklifi kabul etmeyen yıldız oyuncu takımda kalmak istediğini yönetime bildirdi.

05 Temmuz 2018 Perşembe 15:12
Çin'den 7 milyon euro teklif alan Pepe, kararını açıkladı

Çin'in Guangzhou Evergrande Kulübü'nden yıllık 7 milyon euroluk teklif alan Beşiktaşlı Pepe, "Hayır" dedi. Çin kulübü Beşiktaş'ın 9 milyon euro bonservis bedeli belirlediği Portekizli yıldız için siyah beyazlılar 8 milyon euro önerdi. Çinliler Pepe'ye de yıllık 7 milyon eurodan 2 yıllık bir sözleşme teklif etti.

Beşiktaş yönetimi ile görüşen Pepe, "Benim önceliğim futbolu Beşiktaş'ta bırakmak. Para benim için önemli değil. Siz istemezseniz ben hiçbir yere gitmem" diye konuştu. Siyah beyazlı yöneticiler de "Biz de senden çok memnunuz. Madem ki sen de gitmek istemiyorsun Beşiktaş'ta kalmandan dolayı biz de mutluluk duyarız" dedi.

PEPE GİTSE TRANSFER YAPILACAKTI

Beşiktaş BaşkanıFikret Orman, daha önce yüzde 30-40 arasında mali açıdan bir tasarrufa gideceklerini belirtmişti.Bu yüzden siyah beyazlı kulüp sağ bek, on numara ve forvet transferi için elindeki oyunculara gelecek iyi tekliflere açıktı. Pepe, Çin'e gitseydi yönetim de transfere yeşil ışık yakacaktı.

Diğer yandan Dusko Tosic'ten sonra Pepe de giderse stoperde ihtiyacı da ortaya çıkacak. Beşiktaş, eski oyuncusu Ersan Adem Gülüm'ü de kulübede bir alternatif oluşturmak için transfer etmeyi planlıyor.

 

Pepe, Portekiz ile Rusya'daki Dünya Kupasında 4 maçta da 90 dakika forma giyip 1 gol attı. Pepe, kupada Muslera'ya ilk golü atan isim olmuştu ancak Portekiz, Uruguay'a 2-1 yenilerek elenmişti.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 15:12
  1. Beşiktaş
  2. Portekiz
  3. Fikret Orman
  4. Çin
  5. Pepe
  6. Real Madrid

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