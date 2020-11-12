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Aktüel Çin’de Bekarlar Günü kampanyasında 74,1 milyar dolarlık alışveriş yapıldı
Aktüel

Çin’de Bekarlar Günü kampanyasında 74,1 milyar dolarlık alışveriş yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-12 16:48:29 -
Çin’de Bekarlar Günü kampanyasında 74,1 milyar dolarlık alışveriş yapıldı

ANKARA (AA) - Çin’de Bekarlar Günü olarak kutlanan 11 Kasım dolayısıyla düzenlenen 11 günlük indirim kampanyasında e-Ticaret devi Alibaba’dan 498,2 milyar yuan ( 74,1 milyar dolar) tutarında alışveriş yapıldı.

e-Ticaret devi Alibaba Group'dan yapılan açıklamaya göre Bekarlar Günü’ne özel düzenlenen 11 günlük kampanya kapsamında 74,1 milyar dolar tutarında alışveriş yapıldı. Bu kapsamda 470 ünlü markanın satış tutarı 15 milyon doları aştı.  

Şirketin e-Ticaret üzerinden verilen siparişleri almak için geliştirdiği yapay zeka programı 11 gün boyunca 2 milyar 320 milyon işlem yaparken, sipariş yoğunluğunun en yoğun olduğu anda saniyede 583 bin sipariş alındı.

Çin’de her yıl aralarında Bekarlar Günü’nün de bulunduğu bazı özel günlerde yapılan indirim ve kampanyalar sayesinde tüketim çılgınlığı yaşanıyor.

Çin'de online platformlarda alışverişin zirve yaptığı 11 Kasım, ABD'de en çok alışverişin yapıldığı gün olan "Şükran Günü"nden sonraki ilk pazartesi günü (Cyber Monday) ile rekabet halinde.

Ülkede 2017'deki Bekarlar Günü'nde 25,3 milyar dolar, 2016'da ise 18,1 milyar dolarlık alışveriş yapılmıştı. 

Ülkede, Alibaba Holding çatısı altındaki online alışveriş portallarında "Çifte 11 çılgın alışveriş günü" adlı kampanyanın ilki 2009'da yapılmış ve 8 milyon dolarlık online alışveriş olmuştu. 

Çin'de internetten yapılan alışverişlerin yüzde 80'den fazlası Alibaba sitesi üzerinden gerçekleşiyor. Bekarlar Günü kutlamaları, Çin'de 1990'larda üniversite öğrencileri arasında kutlanan özel bir gün olarak başlamıştı.

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