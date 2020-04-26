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Dünya

Çin’de 11, Güney Kore'de 10 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Çin’de 11, Güney Kore’de 10 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

2020-04-26 12:07:00 -
Çin’de 11, Güney Kore'de 10 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Çin Ulusal Sağlık Komisyonunun yaptığı yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 5’i yurt dışı toplam 11 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edilirken, ülkede yeni can kaybı bildirilmedi.

Yurt içi kaynaklı vakanın 5'i ülkenin kuzeydoğu bölgesindeki Heylongciang ve biri de Guangdong eyaletinde kaydedilirken, Çin ana karasında toplam vaka sayısı 82 bi n 827’ye ulaştı. Ülkede bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 4 bin 632 kişi hayatını kaybetti.

Diğer yandan Çin’de yurt dışı kaynaklı vaka sayısı ise 1634’e ulaştı.

Güney Kore’de 10 yeni vaka

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada ise ülkede son 24 saatte 10 yeni Kovid-19 vakası saptandı.

Ülkede bugüne kadar 242 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı da 10 bin 728’e ulaştı.

Ülkede en çok vaka Daegu şehrinden kaydedilirken, can kaybının yüzde 90’dan fazlasını 60 yaş üzeri kişiler oluşturdu.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 2 milyon 923 bin 336'ya ulaştı.

Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 203 bin 308 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 837 bin 531 kişi ise iyileşti.

 

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