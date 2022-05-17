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Aktüel Cinayetten cezaevinde bulunan kişi kaldırıldığı hastanede öldü
Aktüel

Cinayetten cezaevinde bulunan kişi kaldırıldığı hastanede öldü

Denizli'de eşini tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla cezaevinde tutuklu bulunan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-05-17 01:02:00 -
Cinayetten cezaevinde bulunan kişi kaldırıldığı hastanede öldü

Denizli'de eşini tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla cezaevinde tutuklu bulunan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Denizli Ceza İnfaz Kurumu'nda 5 aydır tutuklu bulunan Cafer G. (70) rahatsızlanmasının ardından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tutuklu, yapılan müdahaleye rağmen çoklu organ yetmezliğine bağlı yaşamını yitirdi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesi'nde 6 Ocak'ta, Cafer G, evde çıkan tartışma sonrası eşi Safiye G'yi tüfekle ateş ederek öldürmüş, ardından tutuklanmıştı.

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