Çin, COVAX’a vereceği aşıların ilk partisini tamamladı

Yeni Akit Ankara

Çinli Sinopharm şirketinin Dünya Sağlık Örgütü’nün COVAX aşı programına sağlayacağı Kovid-19 aşılarının ilk partisinin üretimi dün tamamlandı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin günlük basın toplantısında, söz konusu aşılarla ilgili açıklama yaptı.

Küresel çapta salgınla mücadeleye destek devam edecek

Wang Wenbin, Çin’in öteden beri COVAX programına destek verdiğini hatırlatarak, Çin’in programa 10 milyon doz aşı temin etme taahhüdünde bulunduğunu ve ilgili şirketlerin de aşıların tedarikini sağlamak için var güçle çalıştığını belirtti. Söz konusu gelişmenin, Çin’in aşıları küresel kamu ürünü olarak sağlama taahhüdünü somut hareketlerle gerçekleştirmek için attığı önemli bir adım olduğuna dikkat çeken Wang, “Çin, ilgili şirketlerin COVAX ve diğer uluslararası örgütlerle temas ile eşgüdümünü güçlendirerek, küresel çapta salgınla mücadeleye katkı yapmaya devam edecek” diye konuştu.