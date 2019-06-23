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Cimbom Rize ile anlaştı! Yıldız isim geliyor

Çaykur Rizespor yönetimi ile büyük oranda anlaşma sağlayan Galatasaray Vedat Muriç’i kadrosuna katıyor.

23 Haziran 2019 Pazar 14:08
Cimbom Rize ile anlaştı! Yıldız isim geliyor

Galatasaray, Vedat Muriç transferiyle ilgili görüşmelerden olumlu sonuç aldı. Yönetimin uzun pazarlıklar sonrasında Çaykur Rizespor ile anlaştığı öğrenildi.

Çaykur Rizespor forması ile geçen sezon iyi bir performans sergileyen Vedat Muriç, Galatasaray ile el sıkıştı.

Karadeniz ekibinin 10 milyon Euro bonservis bedeli istediği Kosovalı golcü için sarı kırmızılıların ilk teklifi; 2 milyon 500 bin Euro oldu.

Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ın devreye girmesiyle yeşil mavililer, 6 milyon euroya kadar indi.

Sarı kırmızılı ekip, son olarak 3 milyon 500 bin Euro teklif etti ve Muriç'in de ısrarı sonrasında taraflar büyük oranda anlaştı.

Galatasaray, bu parayı taksitle ödemeyi planlıyor.

Diagne’nin yerini doldurmaya çalışacak

25 yaşındaki futbolcu da bonuslarla birlikte 2 milyon 200 bin euro kazanacak.

Geçen sezonu 17 gol ve 8 asistle tamamlayan Vedat Muriç, 1, 94’lük boyuyla da Diagne’nin yerini doldurmaya çalışacak.

Üç kulvarda mücadele etmeye hazırlanan Galatasaray teknik ekibinin, Muriç’i alternatif golcü olarak kullanmayı planladığı da gelen haberler arasında.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 14:08
  1. Galatasaray
  2. Vedat Muriç
  3. Çaykur Rizespor
  4. Abdurrahim Albayrak
  5. Diagne

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