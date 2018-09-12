Çilek kurdeşen yapabilir

Çilek bol miktarda folik asit içerir. Özellikle cilt için çok faydalı ve böbrek iltihabına karşı çok etkilidir. Fakat bazı kimselerde kurdeşen yapmaktadır. Yapsa bile telaş edilmemelidir, çünki kalıcı değildir, kısa zamanda geçer.



Ancak iyi yıkanmamış çileğin böbreklerde kum yapma ihtimalini asla gözardı etmemelisiniz.

FAYDALARI

Çilekte bol miktarda demir ve fosfor bulunmaktadır. Ayrıca C, B ve K vitamini açısından da zengindir.

Çileğin yaprakları, iyi kurutulmak şartıyla, çay yapımında kullanılabilir. Çilek aç karına yenirse daha iyi sindirileceği için daha yararlı olur. Çilek komposto ve reçel yapılarak da tüketilebilir.

*Çilek vücuda kuvvet verir.

*Kolesterolü düşürür ve damar tıkanıklığını önler.

*Aynı zamanda çok iyi bir antioksidan olan çilek bağışıklık sistemini güçlendirir. Kansere karşı koruyucudur.

*Sindirim sisteminin düzenli çalışmasına çok faydalıdır. Bağırsak kurtlarını döker, idrar söktürür...



*Kanı temizler.

*Diş etlerini güçlendirir ve ağız kokusunu giderir.



*Sakinleştirici etkisi ile tansiyonu düşürür ve stresi azaltır.

*Ateşi düşürür. Romatizma ve karaciğer rahatsızlıklarına iyi gelir.

*Cildi nemlendirir, tazelik ve güzellik verir.



İşte tam bu noktada, nimeti bol bulunca orasına burasına sürüp ondan medet umanlara ait bilgilere geliyor sıra.



Çilek maskesi dedikleri şöyle yapılıyor: Çileği ezerek püre haline getiriyorlar. Süt ile karıştırıp bunu cilt temizlemede ve cildi canlandırmada kullanıyorlar. Eğer paranız çoksa, hayra harcamak yerine böyle ezmek size giran gelmiyorsa, siz de yaparsınız tabii..