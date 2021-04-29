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Yemek Tarifleri Çikolatalı güllaç nasıl yapılır?
Yemek Tarifleri

Çikolatalı güllaç nasıl yapılır?

Ramazan ayının favori tatlısı olan güllü güllacı bir de bu şekilde denemelisiniz. Çikolatalı güllacın tarifi merak konusu oldu. Peki, çikolatalı güllaç nasıl yapılır? Çikolatalı güllaç tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-04-29 03:42:00 -
Çikolatalı güllaç nasıl yapılır?

Çikolatalı güllaç tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

6 yaprak güllaç yaprağı (400 gram), 1200 ml süt, 1 su bardağı toz şeker, 1 küçük boy kase fındık (ceviz de olabilir), 2 yemek kaşığı kakao, 100 gram sütlü çikolata

Çikolatalı güllaç nasıl yapılır?

Şeker, süt, kakao ve çikolatayı tencereye koyun. Daha sonra şeker eriyene, kakao açılana kadar karıştırmaya başlayın. Pişirmeden sadece ılıtmalısınız.

Serçe parmağınızı süte sokup 8 saniye bekletin yakmıyorsa o sıcaklık yeterli demektir.

Güllaç yapacağımız borcama bir kepce sos ilave ederek dizmeye başlayın.

Kat kat dizerek her kata sosdan her yer ıslanacak şekilde dökün.

3 kata geldiğinizde cevizleri serpin. Kalan katları da aynı şekilde dizin. Afiyet olsun…

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