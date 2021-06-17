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Biyografi Cihan Ekşioğlu kimdir? Cihan Ekşioğlu ne iş yapıyor? Cihan Ekşioğlu hayatı biyografisi
Biyografi

Cihan Ekşioğlu kimdir? Cihan Ekşioğlu ne iş yapıyor? Cihan Ekşioğlu hayatı biyografisi

Kim bu Cihan Ekşioğlu? sorusu son günlerde merak edilir oldu. Cihan Ekşioğlu biyografi haberin detaylarında yer almakta. Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker yayınladığı videoda adı geçen Cihan Ekşioğlu EKBA Holding Yönetim Kurulu Başkanıdır. Aslen Ordu Mesudiye doğumlu olan Cihan Ekşioğlu Katerina Ekşioğlu ile evli çiftin bir kızı bir de oğulları var.

Yeniakit Publisher
2021-06-17 11:40:00 - 2021-06-17 11:41:36
Cihan Ekşioğlu kimdir? Cihan Ekşioğlu ne iş yapıyor? Cihan Ekşioğlu hayatı biyografisi

Cihan Ekşioğlu kimdir? Ordu'nun Mesudiye ilçesinde dünyaya gelen iş insanı Cihan Ekşioğlu, ekonomist ve araştırmacı olarak meslek hayatına atıldı. Cihan Ekşioğlu, EKBA Holding Yönetim Kurulu Başkanıdır. İnşaat, teknoloji ve savunma teknolojileri alanında şirketleri bulunuyor. EKBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Cihan Ekşioğlu, İstanbul Yapı, CEMD Defence, CEMD Technology, ICE Defence Savunma Teknolojileri ve Martebd INC şirketlerinin sahibi.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker videolarında Habertürk sunucusu Veyis Ateş'in Sezgin Baransu Korkmaz’dan para aldığını iddia etmekte. Veyis Ateş, ise bu iddiayı kesin bir dille reddetmekte. Paramount Otel'de Cihan Ekşioğlu'nun davetlisi olarak kaldığını, bu sırada Korkmaz ile tanıştığını, başka hiçbir şekilde görüşmediklerini söylediği, Korkmaz ile gazetecilik dışı ilişkisinin bulunmadığını söylediği öğrenildi.

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