  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Çiğ köfte nasıl yapılır? Adıyaman usulü çiğ köfte malzemeleri, yapılışı, tarifi
Kadın - Aile

Çiğ köfte nasıl yapılır? Adıyaman usulü çiğ köfte malzemeleri, yapılışı, tarifi

Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden biri çiğ köftedir. Evde yapılışı da kolay olan çiğ köftenin genellikle etli olanı tercih edilir. Adıyaman ili ile meşhur olan çiğ köfte nasıl yapılır? İşte Adıyaman usulü çiğ köfte malzemeleri, yapılışı, tarifi

Yeniakit Publisher
2020-11-09 20:00:00 -
Çiğ köfte nasıl yapılır? Adıyaman usulü çiğ köfte malzemeleri, yapılışı, tarifi

Çiğ köftenin aslı yağsız kuzu kıymasıyla olur. Elinizin sıcaklığı, baharatlar ve yoğurma süreci sayesinde o et tabir-i caizse pişer.

Adıyaman Çiğ Köfte Tarifi

Malzemeler:

3 su bardağı ince esmer bulgur

150 gram çiğ köftelik et

1,5 su bardağı isot

1,5 su bardağı su

1,5 su bardağı zeytinyağı

1 adet kuru soğan

1 adet limon

Yarım demet maydanoz

3 yemek kaşığı domates salçası

2 tatlı kaşığı köfte baharatı

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 kase buz parçaları

Yapılışı:

İlk olarak isot ve suyu karıştırın ve bir kasede bekletin. Ardından ince ince doğradığınız soğanı, eti, isotlu su hariç geri kalan tüm baharatları ekleyin ve yoğurmaya başlayın. Domates salçasını da ekleyip yoğurmaya devam edin.

5 dakika boyunca yoğurun ardında bulguru ekleyin. Bulgur eklendikten sonra kuru bir hale gelen çiğ köfteyi buz ve 4'e böldüğünüz limon ile yoğurmaya devam edin. Çiğ köftenin içine azar azar isotlu sudan ilave ederek yoğurun.

Bulgurlar yumuşadığında çiğ köfte artık olmuş demektir. Son olarak ince ince doğradığınız maydanoz ve zeytinyağını da ilave edin. 2-3 dakika daha yoğurun. Ardından sıkma işlemine geçin.

Maydanoz, yeşil soğan ve marul ile servis yapabilirsiniz. Tabii sıcak lavaş da olsa tadından yenmez.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yerli imkanlarla geliştirilen motor için geri sayım
Gündem

Yerli imkanlarla geliştirilen motor için geri sayım

Millî ve yerli imkânlarla geliştirilen Türkiye'nin ilk Turbodizel İnsansız Hava Aracı Motoru PD-170 teslimat için gün sayıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karabağ teklifi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karabağ teklifi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesinin detayları ortaya çıktı. Görüşmede Putin, ..
MYK sonrası AK Parti'den önemli açıklamalar
Gündem

MYK sonrası AK Parti'den önemli açıklamalar

AK Parti MYK sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu.
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay