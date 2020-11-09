Çiğ köfte nasıl yapılır? Adıyaman usulü çiğ köfte malzemeleri, yapılışı, tarifi

Çiğ köftenin aslı yağsız kuzu kıymasıyla olur. Elinizin sıcaklığı, baharatlar ve yoğurma süreci sayesinde o et tabir-i caizse pişer.

Adıyaman Çiğ Köfte Tarifi

Malzemeler:

3 su bardağı ince esmer bulgur

150 gram çiğ köftelik et

1,5 su bardağı isot

1,5 su bardağı su

1,5 su bardağı zeytinyağı

1 adet kuru soğan

1 adet limon

Yarım demet maydanoz

3 yemek kaşığı domates salçası

2 tatlı kaşığı köfte baharatı

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 kase buz parçaları

Yapılışı:

İlk olarak isot ve suyu karıştırın ve bir kasede bekletin. Ardından ince ince doğradığınız soğanı, eti, isotlu su hariç geri kalan tüm baharatları ekleyin ve yoğurmaya başlayın. Domates salçasını da ekleyip yoğurmaya devam edin.

5 dakika boyunca yoğurun ardında bulguru ekleyin. Bulgur eklendikten sonra kuru bir hale gelen çiğ köfteyi buz ve 4'e böldüğünüz limon ile yoğurmaya devam edin. Çiğ köftenin içine azar azar isotlu sudan ilave ederek yoğurun.

Bulgurlar yumuşadığında çiğ köfte artık olmuş demektir. Son olarak ince ince doğradığınız maydanoz ve zeytinyağını da ilave edin. 2-3 dakika daha yoğurun. Ardından sıkma işlemine geçin.

Maydanoz, yeşil soğan ve marul ile servis yapabilirsiniz. Tabii sıcak lavaş da olsa tadından yenmez.