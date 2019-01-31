0553 313 94 23

Çiftçiye yapılandırma desteği

Çiftçilerin tarımsal üretime yönelik finansman ihtiyacını uygun koşullarda sağlayabilmesi amacıyla verilen destekler sürecek.

31 Ocak 2019 Perşembe 11:57
Çiftçiye yapılandırma desteği

530 bin çiftçiye Ziraat Bankası’ndan müjdeli haber geldi. 30 milyar liralık çiftçi kredisinin ödemesi yılın ikinci yarısına ötelendi.

Hükümet çiftçilere nakit hibe desteğini bu yıl yüzde 10.7 artırarak 16.1 milyar liraya çıkardı. Tarımsal destek programları için 16.1 milyar lira, tarım sektörü yatırım ödenekleri için 5.1 milyar lira, tarımsal kredi sübvansiyonu, müdahale alımları, ihracat ve diğer tarımsal destekler için de 5.3 milyar liralık destek sağlanacak. Çiftçilerin tarımsal üretime yönelik finansman ihtiyacını uygun koşullarda sağlayabilmesi amacıyla verilen destekler sürecek. Ziraat Bankası da çiftçilere nefes aldıracak uygulamalarını bu yıl da sürdürecek. Tarım ve hayvancılıkta katma değeri yüksek bir üretim-pazarlama planlamasını devreye sokan Tarım ve Orman Bakanlığı, küçük çiftçilerin ürettiği ürünleri tüketiciye doğrudan satışında, vergisel düzenlemelerden kaynaklanan engelleri bir bir kaldırmaya başladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 11:57
  1. Ziraat Bankası
  2. çiftçi kredisi
  3. nakit hibe desteği
  4. Tarımsal destek programları
  5. tarımsal kredi sübvansiyonu
  6. Tarım ve hayvancılıkta katma değer
  7. Tarım ve Orman Bakanlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Turizmde 2018 ziyaretçi rekoru
    1. Turizmde 2018 ziyaretçi rekoru
    2. Avrasya Tüneli geçiş ücretine zam!
    3. Yurtdışında ikamet ve borçlanma
    4. Kaçak kazı yapan 7 defineci suçüstü..
    5. Mbaye Diagne, sağlık kontrolünden..
    6. Nantes taraftarı Sala'yı unutmadı
    7. Ankara ve İstanbul'da FETÖ operasyonu!
    8. İş kazası ölümlerinde SGK iki maaş..
    9. Konyaspor maçı puan durumu
    10. Kültür AŞ müzeleri ilk 5'te
    11. Özdil'in milyonluk tokadına Dündar'dan..
    12. Diyanetten kadınlara özel büyük hizmet!
    13. 124 yıllık şefkat kapısı: Darülaceze
    14. Beyaz et sektörü gözünü Çin’e dikti
    15. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    16. "355 bin uyuşmazlığın yüzde 70'ini..
    17. Döviz kurları
    18. "GKRY AB üyeliğini istismar etmeyi..
    19. Tenis: 14 Yaş Kış Kupası
    20. Antalya’dan ihracata önemli katkı
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den beklenmedik rakip
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den beklenmedik rakip
    Abdullah Gül cephesinden suikast açıklaması
    Abdullah Gül cephesinden suikast açıklaması
    Sinemacılar hayran kaldı! 'Daha önce böylesini görmedik'
    Sinemacılar hayran kaldı! 'Daha önce böylesini görmedik'
    Milyonları ilgilendiren uyarı! Yarın son gün, ödemeyen yandı
    Milyonları ilgilendiren uyarı! Yarın son gün, ödemeyen yandı
    CHP'li isim Altaylı'ya detaylarıyla anlattı! Meğer neler olmuş neler
    CHP'li isim Altaylı'ya detaylarıyla anlattı! Meğer neler olmuş neler

    Günün Karikatürü

    31 Ocak 2019
    Rusya ile İran arasında bir çatışma daha!
    Rusya ile İran arasında bir çatışma daha!
    Haydut devlet ABD'nin Venezuela'da iç savaş planı! Muhaliflere para verecek
    Haydut devlet ABD'nin Venezuela'da iç savaş planı! Muhaliflere para verecek