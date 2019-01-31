Çiftçiye yapılandırma desteği

530 bin çiftçiye Ziraat Bankası’ndan müjdeli haber geldi. 30 milyar liralık çiftçi kredisinin ödemesi yılın ikinci yarısına ötelendi.

Hükümet çiftçilere nakit hibe desteğini bu yıl yüzde 10.7 artırarak 16.1 milyar liraya çıkardı. Tarımsal destek programları için 16.1 milyar lira, tarım sektörü yatırım ödenekleri için 5.1 milyar lira, tarımsal kredi sübvansiyonu, müdahale alımları, ihracat ve diğer tarımsal destekler için de 5.3 milyar liralık destek sağlanacak. Çiftçilerin tarımsal üretime yönelik finansman ihtiyacını uygun koşullarda sağlayabilmesi amacıyla verilen destekler sürecek. Ziraat Bankası da çiftçilere nefes aldıracak uygulamalarını bu yıl da sürdürecek. Tarım ve hayvancılıkta katma değeri yüksek bir üretim-pazarlama planlamasını devreye sokan Tarım ve Orman Bakanlığı, küçük çiftçilerin ürettiği ürünleri tüketiciye doğrudan satışında, vergisel düzenlemelerden kaynaklanan engelleri bir bir kaldırmaya başladı.