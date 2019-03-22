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Çiftçiye 1 milyar 432 milyon lira destek ödemesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Bugün itibarıyla 1 milyar 432 milyon lira ödeme yapmış olacağız, çiftçimize, üreticilerimize müjde mahiyetinde bu haberi vermek isterim"

22 Mart 2019 Cuma 13:08
Çiftçiye 1 milyar 432 milyon lira destek ödemesi

MANİSA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün itibarıyla çiftçiye 1 milyar 432 milyon lira tarımsal destek ödemesi yapılmaya başlanacağını açıkladı.

Pakdemirli, Akhisar Ticaret Borsası'nda düzenlediği basın toplantısında, tarım, ormancılık ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerin taleplerini dinlediklerini, Gördes Barajı'ndan ilave sulama sağlanması, bozuk orman arazilerinin zeytin tarımına açılması ve hayvancılık organize sanayi bölgesi kurulması noktasında istişarelerde bulunduklarını söyledi.

"OSB konusunda bakanlığımıza düşen konu olursa her tür yardıma açık olduğumuzu söyledim." ifadesini kullanan Pakdemirli, "İnşallah Akhisar da bir hayvancılık OSB'sine kavuşur. Akhisar ciddi bir tarım kenti. 81 ilin çoğundan daha fazla tarımsal hasılası var. Hayvancılıkta da önemli potansiyel barındırıyor." diye konuştu.

Tarımsal destekler kapsamında üreticiye yılın ilk üç ayında 8,8 milyar lira ödeme yapıldığını, mümkün mertebe geçen yıldan destek ödemesi kalmaması gayreti içinde olduklarını dile getiren Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla saat 18.00'den sonra başlayacak ödemeleri tekrar vatandaşlarımıza bildirmek isterim. Fındık alan bazlı gelir desteği olarak 16 ilde 404 bin 183 üreticimize 847 milyon lira, küçük aile işletmesi desteği olarak 58 ilde 13 bin 308 üreticimize 4,6 milyon lira, yem bitkileri desteği olarak 25 ilde 105 bin 49 üreticimize 380,7 milyon lira, çay primi olarak 5 ilde 178 bin 150 üreticimize 191,5 milyon lira, sertifikalı tohum desteği olarak da 6 ilde 34 üreticimize 8,3 milyon lira ödeyeceğiz. Toplamda bugün itibarıyla 1 milyar 432 milyon lira ödeme yapmış olacağız, çiftçimize, üreticilerimize müjde mahiyetinde bu haberi vermek isterim."


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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 13:08
  1. - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
  2. çiftçi destek ödemesi

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