Çiftçilerin sıcak havada zorlu mesaisi

Türkiye’nin yaş sebze ve meyve ambarı konumundaki Tokat’ta, çiftçilerin yazın kavuran sıcağında zorlu mesai devam ediyor.

Tokat merkeze bağlı Bakışlı köyünde geçimini çiftçilik yaparak sağlayan aile 35 dereceye varan sıcaklıkta domates fidesini toprakla buluşturdu. Ramazan ayında sıcaktan daha fazla etkilenen çiftçiler satın aldıkları fideleri biran önce dikmek için çaba sarf ettiklerini kaydetti. Güneşin altıda gün boyu tarlada çalışan çiftçiler ürünlerinin para etmesini umut ediyor. Sıcak havaya rağmen çalışmak zorunda olduklarını ifade eden çiftçi İbrahim Çarklı, “Sıcak havalarda genelde erken saatlerde çalışmaya özen gösteriyoruz. Bugün biraz öğle saatlerine kaldık. Birde orucuz, susuzluk çekilecek gibi değil. Şuan konuşurken bile dudaklarım kuruyor” dedi.

Eşi ile tarlada çalışan Dilek Çarklı da Ramazan ayında sıcak havada zorlu şartlarda çalıştıklarını belirterek, “Hava sıcak olsa da çalışmak zorundayız. Güneş tepemizde çalışmak çok zor oluyor” diye konuştu.