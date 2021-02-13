Çiftçiler, gübre ve mazot desteği için yapılacak ödemelerin tarihini merak ediyor. Peki, gübre ve mazot ödemeleri ne zaman yapılacak?

Çiftçiler tarafından gübre mazot desteklemeleri yattı mı? Sorusu araştırılmaya devam ediliyor. 2021 mazot gübre desteği ne zaman ödenecek ya da mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Gibi araştırma hususları devam ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan ödemelerin ne zaman yatırılacağı merak ediliyor. Geçen sene Mazot ve gübre desteklemeler için 27213 üreticiye toplamda 48 milyon lira ödeme yapılmıştı. Şimdi ise gözler 2021 yılı gübre ve mazot destek ödemelerinin ne kadar olduğu ve ne zaman yapılacağına çevrilmiş durumda.

Çiftçi gübre ve mazot destek ödemeleri ne zaman?

2020 senesi gübre ve mazot destek ödemeleri mart ile nisan ayları içerisinde yapılmıştı. Dolayısıyla 2021 yılı destek ödemelerinin de aynı tarihlerde başlayacağı tahmin ediliyor