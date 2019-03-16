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Çiftçi: Balıkesirspor siyaset üstü bir kurumdur

Balıkesirspor Baltok’a FIFA’dan gelen 6 puan silme ve transfer yasağı ihtarı hakkında Balıkesirspor eski Başkanı Feyyaz Çiftçi değerlendirmelerde bulundu.

16 Mart 2019 Cumartesi 10:56
Çiftçi: Balıkesirspor siyaset üstü bir kurumdur

Balıkesirspor Baltok’a FIFA’dan gelen 6 puan silme ve transfer yasağı ihtarı hakkında Balıkesirspor eski Başkanı Feyyaz Çiftçi İhlas Haber Ajansı’na değerlendirmelerde bulundu. Çiftçi "Balıkesirspor siyaset üstü bir kurumdur. Kimse Balıkesirspor üzerinden siyaset yapmasın" dedi.

 

Balıkesirspor Baltok’a FIFA’dan gelen ihtar yazısı için Balıkesirspor Eski Başkanı Feyyaz Çiftçi, İhlas Haber Ajansı’na özel açıklama yaptı. FIFA’dan gelen ihtarın paniğe yol açmaması gerektiğini belirten Çiftçi, "Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Taraftarımızın panik yapmasını gerektirecek bir durum ortada yok. Çünkü ben Balıkesirspor’da 10 sene yöneticilik yaptım ve maalesef Süper Lig’den düştüğümüz sene yöneticiydim. 2 sene de başkanlık yaptım. Biz bu tip ihtarlarla sürekli karşılaşıyoruz. Maalesef Süper Lig’den düştüğümüz sezon çok ağır bir borç yükü ile düştük. Çok kötü sözleşmeler ile düştük. Brezilyalı ve Portekizli bazı oyuncuların bir takım dosyalarını kapattık, bazılarını da yapılandırdık. Bu ihtarlar dönem dönem Balıkesirspor’a gelir. Bu söz konusu ihtarda da 60 gün bir süre verilmiş. Bu süre zarfında bu borcun tekrar yapılandırılıp, ödenmesi veya futbolcu ile bir mutabakata varılması gerekiyor. Aksi taktirde bunun bazı yaptırımları olacak. Kulübümüzün başında başarılı bir başkan var. İyi bir yönetim kurulu var. Şehrimizin büyüklerinin destekleri ile Balıkesirspor’un bu krizi atlatabileceğini düşünüyorum. Paniğe mahal bir durum yok. Bu tip yazılar zaman zaman kulübümüze geliyor ama taraftarımızın haberi olmuyor. Bu da bu yazılardan birisi. Bu aşılabilecek bir durum" şeklinde konuştu.



"Balıkesirspor siyaset malzemesi yapılmasın"

 

Feyyaz Çiftçi Balıkesirspor’un siyasete malzeme yapılmamasını belirterek, "Bir kere ben bir Balıkesirli ve bir Balıkesirsporlu olarak şu söylemek isterim. Kimse kimseden daha Balıkesirsporlu değil. Şehrimizin bütün siyasetçileri, bütün belediye başkanları ve ileri gelenleri, yeri geldiğinde Balıkesirspor için elini taşın altına sokarak destek veriyorlar. Günümüz siyasetinde seçimler yaklaşınca bazı başkan adayları özellikle Balıkesirspor’la ilgili hamasi bazı söylemlerde bulunuyor. Ben sadece bir Balıkesirsporlu olarak ve Balıkesirspor başkanı olarak şunu söylemek isterim. Ben 2015 Kasım ayında Balıkesirspor yönetimini devir aldığımda Balıkesirspor’un elektrikleri ve telefonları kesikti. Esnaftan yoğurt alacak pozisyonu yoktu. FİFA’dan bir sürü ihtar gelmişti. Transfer yasağı kapıda idi. Kulübün 37 milyon lira borç ile bu kulüp lig düşürüldü. Herkes unutsa ben bunları unutmam. Kimse Balıkesirspor üzerinden siyaset yapmaya çalışmasın. Balıkesirspor’la ilgili bu siyaseti yapmaya çalışan insanlar Balıkesirspor’u ne durumda bırakıp gittiklerini unutmasınlar. Herkes unutsa biz bunları unutmayız. Bugün yaşadığımız sıkıntılar, transfer yasakları, puan silme ile tehdit edilmeler, yaşadığımız ekonomik sıkıntıların sebepleri o günlere dayanmaktadır. Nitekim son gelen o dosyada yine o dönemde oynayan futbolcu ile ilgili. Bu sözleşmelerin kimin yaptığını, hangi dönemde yapıldığını, hangi belediye başkanın döneminde desteklediklerini insanlarımız unutmasınlar. Balıkesirspor şehrin siyasetine konu olacak bir malzeme değildir, Balıkesirspor siyaset üstü bir kurumdur. Kimse Balıkesirspor üzerinden siyaset yapmasın, biz buradayız, Balıkesirspor taraftarı burada, şehrin ileri gelenleri burada. Ben şehrimizi yöneten insanları, Yücel Yılmaz Başkanımızın Balıkesirspor’la ilgili vizyonuna inanıyorum. Balıkesir’in belediye başkanı kim olursa olsun. siyasetçileri kim olursa olsun Balıkesirspor’la ilgili gerekenleri yaptılar, bundan sonrada yaparlar. Fakat kimse geçmişte yaptıkları hataları insanların unuttuğu zannetmesin. Unutulursa biz bunları hatırlatırız" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 10:56
  1. Balıkesir
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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