CHP’nın ‘kara kış’ algısına Bakan Dönmez TBMM’de cevap verdi!

Yükselen enerji fiyatlarına ilişkin açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Beklentimiz önümüzdeki yılın ilk çeyreğinden sonra fiyatların daha makul seviyeye gelmesi" dedi.



TBMM Genel Kurulunda 2022 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2020 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerinin gündem maddesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesi oldu. Genel Kurulda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez zamlanan enerji fiyatlarını değerlendirdi.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerji fiyatlarına ilişkin olarak, “Bugün doğalgaz spot piyasasında çok yüksek fiyatların oluştuğunu görüyoruz. Avrupa piyasasında bin dolar, bin 200 dolar, bin 300 doların üzerinde fiyatları görüyoruz. Türkiye açısından doğalgaza talebin artış sebebi kuraklık. Karadeniz bandı son 30 yılın en yağışlı sezonu geçirirken, güney bandı Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu’ya baktığımızda son 30 yılın en kurak dönemini geçirdik. Bundan dolayı hidroelektrik santrallerimizi tam kapasite çalıştıramadık. Yeteri kadar suyun kullanılmaması karşılığı 6 metreküp doğalgaz olarak karşımıza çıktı. Biz geçtiğimiz yıl 48 milyar metreküp doğalgaz tüketmişken, bu yıl muhtemelen bunun 10-12 milyar metreküp üzerinde doğalgaz talebiyle karşı karşıya kalacağız” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin yüzde 70 dışarıya bağımlı olduğunu söyleyen Dönmez, “Bu bahsi geçen satış fiyatları maliyetlerin oldukça üstünde olan fiyatlardır. Bizim beklentimiz ve temennimiz önümüzdeki yılın ilk çeyreğinden sonra fiyatların daha makul, rasyonel seviyeye gelecek olmasıdır. Bunları biz vatandaşımıza oldukça düşük seviyede yansıttık. Neredeyse yarsısını yansıtıyoruz. Vatandaşımıza 200 TL’lik fatura geliyorsa, biz 200 TL devlet bütçesinden karşılıyoruz” dedi.

"Kara Kış Fonu” önerisi

Bakan Dönmez, muhalefetin "kara kış fonu" önerisine ilişkin, şunları kaydetti:

"Kademeli tarife, sosyal tarife gibi konular gündemimizde. Yasal seviyede bazı düzenlemelere ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Bugün bir başlangıç yaptık. Sanayide doğal gaz tarifelerinde bahsettiğim gerekçelerle artış olmak zorunda kaldı. İki kademeli tarifeye aslında bir geçiş oldu. Daha çok kullananların biraz daha tasarrufa riayet etmesini istiyoruz. Kontratların üstünde gelen ve bizim yüksek fiyatlarla almak zorunda kaldığımız bu maliyeti bize de planlananın üstünde taleple gelen özellikle sanayiciye bir miktar yansıtmak istiyoruz. Arz güvenliğimizde teknik anlamda bir sıkıntımız yok."