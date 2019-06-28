CHP’nin İslam karşıtlığı hortladı!

31 Martta sandığa şaibe karıştırmaları nedeniyle YSK tarafından iptal edilen İstanbul seçimlerinin yenilenmesi sonrası mağdur rolü oynayarak göstermelik bir zafer kazanan CHP zihniyeti, kodlarındaki İslam düşmanlığını hortlattı.

23 Haziran akşamından itibaren İslam’a ve Müslümanlara yönelik düşmanca bir tavır takınan seküler cenah maskesini erken çıkarttı. 28 Şubat dönemini hatırlatan söylem ve sataşmalarda bulunan CHP’liler, zafer sarhoşluğunun verdiği etkiyle Müslümanlara saldırdı.

- Maltepe Cami’nin önünde şampanya patlattılar.

- Sokaklarda içki içip mütedeyyin vatandaşlara sataştılar.

- Biri kanser hastası üç başörtülü kadına saldırıp, ‘Her şey çok güzel olacak. Bize bir şey yapamazsınız’ diyerek başörtülerine el uzattılar.

- Metroda başörtülü bir kadına ‘Kara Fatma’ diyerek hakaret edip, 28 Şubat’a olan özlemlerini gösterdiler.

Vatandaşı pişman ettiler

Eski Türkiye özlemi içerisinde yanıp tutuşan CHP zihniyeti, FETÖ ve PKK desteğiyle kazandıkları İstanbul seçimleri sonrası büyük skandallara imza atıyor. Mağdura yatarak ve muhafazakar bir görüntü çizerek mütedeyyin vatandaşlarımızdan oy almayı başaran CHP’liler mukaddesatımıza saldırıyor. 23 Haziran gecesi sokaklarda fütursuzca içki içen CHP ve şürekası, genlerindeki İslam düşmanlığından bir türlü vazgeçmiyor. Seçim akşamı Maltepe Camii önünde konvoylarını durduran kalabalık bir gurup, caminin minarelerine dönerek şampanya patlatmaktan zerre kadar utanmadı. Azılı din düşmanlarının bile yapmaktan ar edeceği bir eylemi saygısızca sergileyen CHP’lilerin küstahlıkları bununla da sınırlı kalmadı.

“Kara Fatma” dedi

Okmeydanı’nda taziyeye giden biri kanser hastası üç başörtülü kadın, CHP adayının seçim başarısını kutlayan kişilerce saldırıya uğradı. Riskli bir hastalıkla mücadelede eden kadına arabayla çarpan Vandal, ‘Her şey çok güzel olacak bize bir şey yapamazsınız’ diyerek kadının başındaki örtüyü çıkarmaya çalıştı. Son olarak ise metroya binen başörtülü bir kadın, kokona zihniyet tarafından saldırıya uğradı. İslam’ın emrini yerine getiren kadına, ‘Kara Fatma’ diye saldıran alçaklar, ‘Burası demokratik Türkiye istediğimizi söyleriz’ diyerek eski Türkiye özlemlerini açığa vurdu.