CHP'lilerin ekmeğiyle oynadığı ailenin göz yaşartan dramı! CHP’li Bolu Belediyesi’nde gerekçesiz bir şekilde işten çıkarılan onlarca işçiden birisi olan Fatma Duran, kızlarıyla birlikte bir gecekonduda yaşam savaşı veriyor. Duran’ın kızları, gözyaşlarıyla annesinin işe döneceği günü bekliyor.

CHP'li Bolu Belediyesi'nde 97 taşeron işçi, hiçbir gereçke gösterilmeden işten atıldı. Ekmeğinden edilen onlarca emekçiden birisi olan ve aylardır evine ekmek götüremeyen Fatma Duran'ın hayatı, tam anlamıyla kabusa döndü. İki kızıyla gecekonduda yaşam savaşı veren Duran, kızlarını okutabilmek için işini geri istiyor. Annelerinin işten çıkartılan kızlar ise gözyaşları annelerinin yeniden iş geri döneceği günü iple çekiyor.

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