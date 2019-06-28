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CHP'lilerin ekmeğiyle oynadığı ailenin göz yaşartan dramı!

CHP’li Bolu Belediyesi’nde gerekçesiz bir şekilde işten çıkarılan onlarca işçiden birisi olan Fatma Duran, kızlarıyla birlikte bir gecekonduda yaşam savaşı veriyor. Duran’ın kızları, gözyaşlarıyla annesinin işe döneceği günü bekliyor.

28 Haziran 2019 Cuma 17:02

CHP'li Bolu Belediyesi'nde 97 taşeron işçi, hiçbir gereçke gösterilmeden işten atıldı.

Ekmeğinden edilen onlarca emekçiden birisi olan ve aylardır evine ekmek götüremeyen Fatma Duran'ın hayatı, tam anlamıyla kabusa döndü.

İki kızıyla gecekonduda yaşam savaşı veren Duran, kızlarını okutabilmek için işini geri istiyor. Annelerinin işten çıkartılan kızlar ise gözyaşları annelerinin yeniden iş geri döneceği günü iple çekiyor.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 17:02
  1. CHP
  2. Bolu Belediyesi
  3. Fatma Duran

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  • Osmanli KürdüOsmanli Kürdü15 dk önce
    acil akp el uzatmaliki gönlümüzün ne kadar büyük oldugunu görsün türkiye lan ekmeksizler hem chp ye hem onlari destekleyene sözlerim bu secim sevgi dostluk üzerine kurulmadi aksine yok etme üzerine suriyeliler yolanacak vakiflar kapatilacak hep yikma dökme sonuc gözü yasli annalar yok arkadaslar bizim halk cok zor bir millet hizmeti inkar eden bir halk sasdi kaldim görünüre bile yahudiler gibi inanmaz olmuslar yapilacak birsey kaldi oda allaha dua etmek
  • EmreEmre17 dk önce
    Tüm vebali CHP'ye oy verenlerin boynuna.
  • Osmanli KürdüOsmanli Kürdü18 dk önce
    tabi icim yandi lakin oyuna gelen oyunu veren halkin ta kendisi bunlarin topu yalanci oldugunu bilmezlermi chp 70 yillik siyaseti yalan daha ne diyeyim yazik olmus allah yardimcilari olsun insallah akp bir dava arkadasmiz sahib cikarda eve ekmek girer. o kücük kiz bilmez chp ama annasi bilirinsallah o kiz büyür ve davamiza yakisir bir sekilde büyük faydalari olur insallah
  • Umut AyUmut Ay22 dk önce
    Ey Bolu'lular kendiniz ettiniz kendiniz buldunuz,Tanju'ya oy verenler,bu günahın vebali hepinize.

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