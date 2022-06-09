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Siyaset CHP'lilere binlerce özür, yandaş dediklerine ise tehdit! Halil İbrahim Oral'dan 'Alevi' açıklaması
Siyaset

CHP'lilere binlerce özür, yandaş dediklerine ise tehdit! Halil İbrahim Oral'dan 'Alevi' açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin kullandığı ifadeler sonrası partisinin disiplin kuruluna sevk edilen İyi Parti Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral, CHP'den özür dilerken, yandaş diye tanımladığı medya kuruluşlarını tehdit etti.

Yeniakit Publisher
2022-06-09 20:56:00 - 2022-06-09 21:02:54

 Yeniakit.com.tr 

Katıldığı bir Youtube canlı yayınında, "Alevi kimliği Sünniler için endişe sebebi." diyen İyi Parti Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral, partisi tarafından disiplin kuruluna sevk edildi. İP'li Oral, kendisine yönelik tepkilerden sonra kameralar karşısına geçerek, CHP'den özür dileyip, yandaş diye tanımladığı medya kuruluşlarını ise tehdit etti.

Oral, "Sözlerim Yanlış Anlaşıldı. Sayın Kılıçdaroğlu ve Alevi kardeşlerimden özür dilerim." dedikten sonra AK Parti iktidarını "kutuplaştırıcı" olmakla suçladı.

Halil İbrahim Oral, şunları söyledi:

Mevcut iktidar tarafından yıllardır kararlılıkla uygulanan kutuplaştırma politikası ve maalesef bu politikanın toplumumuzun bazı kesimlerinde yer etmiş olması gerçeğinden hareketle; her zaman kınadığım ve kınayacağım bu kutuplaştırma diline ve siyasetine işaret etmek amacıyla kurduğum cümlelerime buradan açıklık getirmek istiyorum.

Söz konusu programdaki sözlerimin yanlış anlaşılmasından ötürü büyük üzüntü duyuyor, başta Alevi kardeşlerimiz olmak üzere bütün milletimizden özür diliyorum. Konuşmamı bağlamından kopartarak iktidarın kutuplaştırma siyasetine hizmeti görev kabul etmiş olan kara propaganda neferi havuz medyasına karşı da hukuki haklarımı kullanacağımı ifade etmek istiyorum.

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