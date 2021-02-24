CHP'li vekiller kandıramadı! Kemal Kılıçdaroğlu en az oy aldığı 24 ile gidiyor

İYİ Parti ile kol kola girerek terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile iş tutan CHP, oy oranının düşük olduğu 24 ilde seçim çalışmalarına başlıyor

Daha önce 2 kez CHP'li vekiller, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla partinin oy alamadığı Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Çorum, Düzce, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Konya, Nevşehir, Osmaniye, Rize, Şanlıurfa, Trabzon, Uşak ve Yozgat'a gidip rapor hazırladı.

CHP'li vekillerin hazırladığı rapordan aradağı cevabı bulamayan Kılıçdaroğlu, bu kez kendisi sahaya iniyor.

"Neden oy vermiyorsunuz?” diye soracak

Ziyaretlerinde, kendisini milliyetçi-muhafazakar taban olarak tanıtan kesimle bir araya gelmeyi planlayan Kılıçdaroğlu, bu kesimlere “Neden CHP’ye oy vermiyorsunuz?” diye soracak.

Kılıçdaroğlu, özellikle bu illerde, bölgede etkili sivil toplum örgütleri ve kanaat önderleriyle de görüşecek.