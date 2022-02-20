CHP'li vekilden engelli vatandaşa skandal sözler

CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü, Osmaniye'nin Düziçi ilçesine ziyarette bulundu.

Burada vatandaşların sorunlarını dinleyen Ünlü, basın açıklaması yapmak için kameraların karşısına geçti.

"Şunu alın buradan"

Bu sırada ilçenin sevilen simalarından olan Paşa isimli engelli bir vatandaş Ünlü'nün yanına gitti. Ünlü ise "Ya şunu alın buradan" diyerek engelli vatandaşı yanından uzaklaştırdı.

O anlar kameralara saniye saniye yansırken, CHP'li vekilin engelli vatandaşa karşı gösterdiği tavır sosyal medyada gündem oldu.