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Gündem CHP'li vekilden engelli vatandaşa skandal sözler
Gündem

CHP'li vekilden engelli vatandaşa skandal sözler

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü, Düziçi ilçesinde basın açıklaması yapmak için kamera karşısına geçti. Ünlü, bu sırada yanına gelen engelli bir vatandaşı 'Ya şunu alın buradan' diyerek kovarak uzaklaştırdı.

Yeniakit Publisher
2022-02-20 02:11:00 -

CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü, Osmaniye'nin Düziçi ilçesine ziyarette bulundu.

Burada vatandaşların sorunlarını dinleyen Ünlü, basın açıklaması yapmak için kameraların karşısına geçti.

"Şunu alın buradan"

Bu sırada ilçenin sevilen simalarından olan Paşa isimli engelli bir vatandaş Ünlü'nün yanına gitti. Ünlü ise "Ya şunu alın buradan" diyerek engelli vatandaşı yanından uzaklaştırdı.

O anlar kameralara saniye saniye yansırken, CHP'li vekilin engelli vatandaşa karşı gösterdiği tavır sosyal medyada gündem oldu.

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