CHP'li Seyit Torun'dan 2023 çıkışı! 'Bizim adayımız belli'

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CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Muğla’nın Bodrum ilçesinde partilileri ile bir araya geldi. CHP'li Torun, 6+1'li masada belirsizliği süren cumhurbaşkanı adayına ilişkin açıklamada bulundu.

CHP'li Torun, konuşmasında Millet İttifakı'nın adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.

6’lı masayı oluşturan, adalet yürüyüşü yapan, bütün farklı siyasi partileri bir araya getiren, demokrasi için her türlü bedeli ödemiş bir genel başkanımız var, aday aramaya gerek yok. Bu ülkeyi güçlendirilmiş demokratik parlamenter sisteme getirecek tek bir isim var, o da Kemal Kılıçdaroğlu.