  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel CHP'li Sarıbal, bazı hububat ürünleri ithalatında gümrük vergisinin sıfırlanmasını eleştirdi
Aktüel

CHP'li Sarıbal, bazı hububat ürünleri ithalatında gümrük vergisinin sıfırlanmasını eleştirdi

Yeniakit Publisher
2020-12-17 15:30:10 -
CHP'li Sarıbal, bazı hububat ürünleri ithalatında gümrük vergisinin sıfırlanmasını eleştirdi

TBMM (AA) - CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, buğday, arpa ve mısır ithalatında gümrük vergisinin sıfırlanması yönündeki kararın uygulanma süresinin 30 Nisan 2021'e kadar uzatılmasına ilişkin "Bir ülkenin tarım politikası ancak bu kadar kötü yönetilir." dedi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kararın, "tarımın, iktidar tarafından çökertilmesinin adı" olduğunu savundu.

Ülkenin çiftçisine bundan daha büyük bir ihanetin olamayacağını ileri süren Sarıbal, "Topraklarımızı, suyumuzu mahvettiler. Ormanlarımızı yağmalıyorlar. Tohumlarımızı tamamen yabancılaştırdılar. Bugün ülkenin ne gıda egemenliği ne de gıda güvenliği kaldı. Olacak iş değil." ifadelerini kullandı.

Ülkeden yana bir tarım politikasının hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Sarıbal, "İthal ettiklerinin üçte biri kadar tarım sektörümüzü, çiftçimizi destekleseydik bu liberal düzen, kuralsız diye tanımlanan bu vahşi kapitalizm bizi oyuncak yapmazdı. Şu anda oyuncak olduk." diye konuştu.

Gümrük tarifelerinin ve desteklemelerin, bir ülkenin temel tarım politikasını belirlediğini vurgulayan Sarıbal, şunları kaydetti:

"Sizden önceki iktidarların koyduğu gümrük tarifelerinin ne anlama geldiğini bilmiyorsanız, orada oturmayın. Tarım ve Orman Bakanı'nı derhal istifaya davet ediyorum. Bir ülkenin tarım politikası ancak bu kadar kötü yönetilir, tarım ancak bu kadar yerle bir edilir."



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması!
Dünya

Rusya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması!

Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı'nda basın toplantısı düzenleyen Çijov, geçen haftaki AB zirvesinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki ..
Son seçim anketi sonuçlarını açıkladı! 5 şirketten olay rakamlar
Siyaset

Son seçim anketi sonuçlarını açıkladı! 5 şirketten olay rakamlar

Gazeteci Ali Saydam, Türkiye siyasetine ilişkin yapılan son anketleri gündemine taşıdı. Saydam, 5 anket şirketinin sonuçlarını değerlendirdi..
2021'de Türkiye için çekirge istilası uyarısı! 'Tarla kenarlarına yumurtalarını bıraktılar'
Gündem

2021'de Türkiye için çekirge istilası uyarısı! 'Tarla kenarlarına yumurtalarını bıraktılar'

Dicle Üniversitesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, 2021 yılında Türkiye için çekirge uyarısı yaptı.
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay