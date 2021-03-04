CHP'li Kılıçdaroğlu paçavra Cumhuriyet'i ziyaret etti: 'Cumhuriyet ile buluşmak onurdur' dediği paçavranın bazı haberleri
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet paçavrasının İstanbul Şişli'deki binasını ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, terörist elebaşı Öcalan'a terörist, PKK'ya örgüt diyemeyen paçavra için, "Cumhuriyet ile buluşmak onurdur." ifadesini kullandı.
Yeniakit.com.tr
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yandaşı Cumhuriyet'i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'na ziyaretinde; Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin eşlik etti.
'Onurdur'
Ziyarette konuşan Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet ile buluşmak onurdur." değerlendirmesini yaptı.
İşte Kılıçdaroğlu'nun onur duyduğu paçavra Cumhuriyet'in bazı haberleri:
Tarih 19 Mart 2015 Perşembe - 'Bayık: Erdoğan tımarhaneye bile kapatılmalıdır denilebilir'
PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden Cemil Bayık'ın sözlerini haberleştiren Cumhuriyet, bir teröristin ağzından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretleri haberleştirirken, teröristi şu ifade ile sunmuştu: 'KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Cemil Bayık'
Tarih: 3 Kasım 2015 - 'KCK: 1 Kasım darbedir, AKP savaşı tırmandıracak'
Cumhuriyet, 1 Kasım seçimlerinde halkın iradesine başkaldıran KCK adlı terörist oluşumun açıklamasını manşetinden şöyle vermişti: 'KCK: 1 Kasım darbedir, AKP savaşı tırmandıracak'
Tarih: 28 Aralık 2015 - 'Cemil Bayık: İç savaş ağırlaşacak'
Yine terörist Cemil Bayık'a terörist demeyen paçavra, Bayık'ın alçak ifadelerini şu şekilde duyurmuştu: 'Cemil Bayık: İç savaş ağırlaşacak'
10 Temmuz 2013 - 'KCK'da önemli değişim'
KCK adlı terörist oluşuma her fırsatta destek veren Kılıçdaroğlu'nun onur duyduğu Cumhuriyet, orada yaşanan gelişmeleri de önemseyerek haberleştirmişti: 'KCK'da önemli değişim'
Tarih 3 Mart 2020 - 'Öcalan'a dikkat çekici aile izni'
Çocuk katili teröristbaşı Abdullah Öcalan'a bile terörist diyemeyen Cumhuriyet, alçakların elebaşısından terörist ağzıyla bahsetmişti: 'PKK lideri Abdullah Öcalan'