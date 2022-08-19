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Gündem CHP'li Kadıköy Belediyesi'ndeki rüşvet çarkına flaş operasyon!
Gündem

CHP'li Kadıköy Belediyesi'ndeki rüşvet çarkına flaş operasyon!

Kadıköy Belediyesi'nde görevli zabıta ekiplerinin seyyar satıcılardan rüşvet toplayacağı ihbarı üzerine operasyon düzenlenmiş, belediye görevlisi 2 kişi tutuklanmıştı. Rüşvet alan zabıtaların görüntüleri ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-08-19 07:51:00 -
CHP'li Kadıköy Belediyesi'ndeki rüşvet çarkına flaş operasyon!

İstanbul Kadıköy Belediyesi'nde görevli 2 zabıtanın Şükrü Saraçoğlu Stadı çevresindeki rüşvet çarkı takibe takılmıştı. Tutuklanan 2 zabıtanın seyyar satıcılardan rüşvet aldığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Stadyum çevresinde rüşvet çarkı

Kadıköy Belediyesi zabıtalarının inşaatları haraca bağladığı ve birçok inşaattan rüşvet aldığı ortaya çıkmıştı. Çok sayıda gözaltı ve tutuklama kararı sonrası bu kez Şükrü Saraçoğlu Stadyumu etrafındaki seyyar satıcılardan rüşvet alan zabıtalar tespit edildi.

Mali şubeye şikayet sonrası harekete geçildi

Stat çevresinde tezgah açan seyyar satıcı mali şube polisine gelerek şikayetçi oldu. Müştekiler geçen yıla oranla bu yıl istenen rüşveti artık ödeyemediklerini beyan etti. Ardından polisle iş birliği yapıldı.

4 Ağustos 2022 Perşembe günü Fenerbahçe-Slavacko maçı öncesi Şükrü Saraçoğlu Stadyumu önüne tezgah açan seyyar satıcılar izlemeye alındı. Bu sırada daha önce de birçok kez olduğu gibi 2 zabıta seyyar satıcılardan rüşvet almaya geldi. Tezgahları tek tek dolaşan ve paraları alan 2 zabıta kamera ile kaydedildi.

2 zabıta tutuklandı

Ekipler 2 zabıtayı suçüstü yakalayıp gözaltına almıştı.. Birinin örgütlü olarak rüşvet almak ve rüşvete aracılık etmek suçlarından daha önce adli işlem gördüğü belirlenmişti. İkisi zabıta da çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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Yorumlar

Abdullah Murat

Büyük yolsuzluk; Allahın yolundan çıkmak hukukunu uygulamamak sınırlarını gözetmemektir. Bu ayrıca bozgunculuktur. Bu gırtlağa kadar pisliğe yüzçevirmek kaynağını görmezden gelmek ayrıca zulumdür. Bozgunculuğun büyük adaledilmiş olanın parçasıdır.

Nur

Kansız şerefsizler vicdansızlar simit satanları bile söğüşleyen onlardan bile çıkar sağlamaya çalışan karatersizler Allah hak ettiğinizi versin yuuuh
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