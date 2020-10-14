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Gündem CHP’li isim koronaya yakalandı
Gündem

CHP’li isim koronaya yakalandı

Manisa’da CHP’li Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin sosyal medya üzerinden koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 16:31:00 -
CHP’li isim koronaya yakalandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede sürerken Manisa'da CHP'li Saruhanlı ilçesi Belediye Başkanı Zeki Bilgin, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Bilgin yaptığı açıklamada, kuru öksürük ve gribal enfeksiyon şikayetiyle 13 Ekim Salı günü Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne başvurdu yaptığını ve yapılan testin sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.

CHP'li Belediye Başkanı Bilgin sosyal medyasında yaptığı paylaşımda, şu anda Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesinde tedavisinin devam ettiğini, son birkaç gün içinde kendisi ile temas kuranların test yaptırmasını ya da kendilerini karantinaya almalarını istedi.

Bilgin, geçtiğimiz günlerde belediye İmar İşleri Müdürlüğü bünyesinde karantinada olan 3 kişi ile iş konusunda temasta olduğunu ve virüsün kendisine 3 kişiden birinden bulaştığını söyledi.

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