CHP’li İmamoğlu’nun yeni taksi düzenlemesi yargıya taşınıyor

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyup Aksu, yaptığı açıklamada, İBB’nin yaptıklarının hukuka aykırı olduğunu savunarak konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi.



Kanunda durumun açıkça ifade edildiğini belirten Aksu, “Şoförlükten geçimini sağlayan kişiler, taksi plakası alabilir. Burada hisseli veya ortaklı alamazlar diye bir ifade yok. Onun için yaptıkları uygun bir şey değil, kanuna aykırı, yargıya taşıyacağız. Burada sayın belediye başkanı kaos oluşturmaya çalışıyor. Biz de bunu kabul etmiyoruz” diye konuştu.



İBB’nin, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında 5 bin plakanın artışını yapamadığını hatırlatan Aksu, bunun için algı oluşturmaya çalıştığını öne sürdü.

Taksiciler, İmamoğlu’nun başarısızlıklarını örtecek bir esnaf grubu değil

Yeni Nesil Taksiciler Kooperatifi Başkanı Kıyasettin Telli ise İmamoğlu’nun seçim zamanında kendilerini ziyaret ettiğinde, tarife, korsan taksi gibi birtakım hukuk dışı sorunların ortak masa kurularak çözüleceğini söylediğine dikkati çekti. Telli, “Su zammı, Dolmabahçe-Levazım Tüneli ve otobüslerin arızalanması gibi konular gündeme geldiğinde İmamoğlu, hemen taksi konusunu gündeme getiriyor. Taksiciler, İmamoğlu’nun başarısızlıklarını örtecek bir esnaf grubu değil” dedi.