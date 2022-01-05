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Gündem CHP'li İBB'ye tepki: Bu kararı kabul etmiyoruz
Gündem

CHP'li İBB'ye tepki: Bu kararı kabul etmiyoruz

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, CHP'li İBB ekiplerince, inşaat halindeki Sarıgazi metro durağına hafriyat kamyonlarıyla toprak dökülmesine ilişkin, "Bu kamu malına zararın hesabını milletimiz mutlaka soracaktır. İlçe halkımıza reva görülen bu kararı kabul etmiyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-05 18:22:00 -
CHP'li İBB'ye tepki: Bu kararı kabul etmiyoruz

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) ekiplerince, inşaat halindeki Sarıgazi metro durağına hafriyat kamyonlarıyla toprak dökülmesine ilişkin, "Bu kamu malına zararın hesabını milletimiz mutlaka soracaktır. İlçe halkımıza reva görülen bu kararı kabul etmiyoruz" dedi.

Sancaktepe Belediyesinden yapılan açıklamada, Yenidoğan-Cumhuriyet-Emek (Sarıgazi-Taşdelen) metro hattının 6 duraktan oluştuğu ve 6,96 kilometre uzunluğunda olduğu belirtildi.

İlçe sınırları içerisinden geçen ve bölgenin trafiği ile çehresini değiştirecek metro hattı çalışmasının İBB ekipleri tarafından durdurulduğu ifade edilen açıklamada, İBB'nin, Mayıs 2020'de inşaatını durdurduğu Sancaktepe-Yenidoğan metro inşaatının ardından yine aynı hat üzerinde bulunan Sarıgazi durağındaki kazı alanını da beton dökerek kapatmaya başladığı kaydedildi.

Kapatılan metro şantiyesinin havadan görüntülendiği aktarılan açıklamada, "Göreve geldiği günden itibaren vaatlerinin aksine yapılan projeleri de engelleme ve durdurma yolunu seçen İBB’nin, 7 ay içinde Sancaktepe ilçesindeki aynı hat üzerinde bulunan ikinci metro inşaatını durdurma hamlesine çevredeki vatandaşlar da tepki gösterdi." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "7 ay içinde ilçemizden geçen metro hattının Yenidoğan durağının ardından Sarıgazi durağına atılan bu toprak sadece metro alanına değil, Sancaktepe halkının hayallerine de atılmış bir topraktır. İstanbul halkı özellikle Sancaktepe halkı, 7 ay içinde ikinci kez metro hattı üzerine hafriyat dökülen günleri de gördü. Bu kamu malına zararın hesabını milletimiz mutlaka soracaktır. Sancaktepe Belediye Başkanı olarak ilçe halkımıza reva görülen bu kararı kabul etmiyoruz." dedi.

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