CHP'li İBB'den engelli vatandaşlara eziyet!

İstanbul'da toplu ulaşımda yaşanan sorunlara her gün bir yenisi ekleniyor.

Kadıköy-Tavşantepe metro istasyonunda asansörün çalışmaması ve 'tasarruf' adı altında yürüyen merdivenlerin kapatılması nedeniyle tekerlekli sandalye veya koltuk değneğiyle seyahat eden engelli vatandaşların yaşadığı zor anlar dikkat çekti. Maltepe'de ise AK Parti döneminde yapımına başlanan engelli geçidinin 3 yıldır tamamlanmadı görüldü. Otobüs ve metrobüslerde görme engelliler için sesli anons sistemi ile işitme engelliler için durak isimlerini gösteren ekranın çalışmadığı tespit edildi.

Sabah'ın haberine göre, Hukuk Fakültesi öğrencisi görme engelli üniversite öğrencisi Nail Ölmez de yaşadığı çileyi defalarca 153 Beyaz Masa Hattı'na iletti. 35-40 şikayet kaydı açtırdı ancak çözüm sağlanmadı. Şehir içi seyahatlerini arkadaşlarının yardımıyla yapabilen Nail Ölmez, "İki yıl öncesine kadar otobüslerde ve metrobüslerde sesli anons sitemi vardı. O zaman tek başıma gezebiliyordum. Şimdi bir yerden bir yere gitmek zulüm haline geldi" dedi.

Arnavutköy'de ise anne Hünker Aslan'ın, serebral palsi hastası 9 yaşındaki oğlu Orhan'ı otobüse bindirmek için açmak istediği engelli rampasını kaldırırken düşmesi görenleri çileden çıkardı. Sabah gazetesi ekibi de anneye yardımcı olmak istediyse de rampayı açamadı. İETT şoförü rampanın bozuk olduğunu söyledi. Sandalyesi ile kaldırılan Orhan otobüse bindirildi.

E-5 karayolu Küçükyalı mevkiindeki üst geçit ise görenleri hayrete düşürüyor. Bir tarafından engelli rampasıyla çıkılabilirken, diğer tarafa iniş yapılmamış. Yapımı 2019 seçimlerinden sonra durdurulan rampanın girişi demir kapı ile kapatılmış. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ise tüm şikayetlere kulaklarını tıkamış vaziyette.