CHP'li İBB çalışanları birbirine girdi
Taksim Meydanı’nda peyzaj çalışması yapan işçiler ile İBB'nin çöp toplama aracı şoförü birbirine girdi. İşçilerinden biri eline aldığı kürekle çöp toplama aracının şoförüne vurmaya çalıştı.
İstanbul'da dün saat 16.00 sıralarında yaşanan olayda, Taksim Meydanı’nda peyzaj çalışması yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) mevsimlik işçilerinden birisi çöp toplama aracının şoförü ile tartıştı.
Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çöp toplama aracının şoförü aracına bindiği sırada mevsimlik işçilerden birisi eline aldığı kürekle araca doğru yöneldi ve vurmaya çalıştı.
Olayı gören Taksim’deki çevik kuvvet polisi hemen araya girerek müdahale etti. Çöp toplama aracının şoförü olay yerinden uzaklaştı.