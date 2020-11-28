  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel CHP'li Gökçen'den derneklerin genel kurullarının ertelenmesine ilişkin açıklama:
Aktüel

CHP'li Gökçen'den derneklerin genel kurullarının ertelenmesine ilişkin açıklama:

"Sivil toplum örgütlerinin çalışmalarını sürdürebilmeleri için gerekli tedbirler bir an önce alınmalıdır"

Yeniakit Publisher
2020-11-28 17:08:00 -
CHP'li Gökçen'den derneklerin genel kurullarının ertelenmesine ilişkin açıklama:

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, dernek, STK, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlik ve kooperatif etkinlikleri ve genel kurullarının yeniden 3 ay ertelenmesi kararıyla ilgili, "Sivil toplum örgütlerinin çalışmalarını sürdürebilmeleri için gerekli tedbirler bir an önce alınmalıdır." ifadesini kullandı.

Gökçen yaptığı yazılı açıklamada, son dönemde STK'lerin genel kurul toplantılarının yapılamamasıyla ilgili yaşanan sorunlara dikkati çekti.

Derneklerin genel kurul toplantılarının İçişleri Bakanınca üçer aylık süreyle üç defa ertelenebilmesine ilişkin düzenlemenin, TBMM'de kabul edildiğini anımsatan Gökçen, salgın koşulları gereğince kalabalıkların oluşmasına karşı tedbirlerin kaçınılmaz olduğunu, ancak hak ve özgürlüklerin sınırlandığı bu dönemde STK'lerin etkili bir şekilde çalışabilmesini demokrasi açısından son derece önemli bulduklarını ifade etti.

Özellikle hak temelli çalışan genç STK görevlilerinin bu süreçte yaşadığı sorunları dinlemeye özen gösterdiklerini belirten Gökçen, yakında birçok STK'den genç yetkililerle bir araya gelerek yaşanan problemleri gündeme getirmeyi planladıklarını aktardı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen, şunları kaydetti:

"Derneklere göre sayıca çok daha fazla üyesi olan siyasi partilerin kongre ve toplantılarını yapabildiği bir ortamda birçok dernek genel kurulunu gerçekleştiremediği için etkili çalışma ekiplerini oluşturamıyor veya çalışma gruplarını etkinleştirecek ortamları yaratamıyor. Pandemiyle ilgisiz olarak video konferanslara yönelik sınırlamaların dahi yaşandığı beklenmedik bir süreçten geçerken siyasi iktidarın pandemi koşullarına uymadığı toplantı, kongre ve mitinglere tanık olduk. Bu çelişki ve keyfilik bir an önce giderilmeli ve kurallar ölçülü, gerekçeli ve keyfilikten uzak bir şekilde uygulanmalı, sivil toplum örgütlerinin çalışmalarını sürdürebilmeleri için gerekli tedbirler bir an önce alınmalıdır. Biliyoruz ki sivil toplumun varlığı ve etkililiği, demokrasimiz için siyasi partiler kadar hayatidir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Milyonların beklediği zam oranı belli oldu
Ekonomi

Milyonların beklediği zam oranı belli oldu

Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğe göre, 2021 yılında yeniden değerlendirme oranı yüz 9,11 oldu. Bu oranla birlikte vergi ve cezalarda yüzde..
CHP'li İmamoğlu'ndan küstah
Gündem

CHP'li İmamoğlu'ndan küstah "Kanal İstanbul" yorumu

İstanbullunun sorunlarına çözüm üretmek yerine şov peşinde koşan ve AK Parti döneminde yapılan projelerin üstüne yatan CHP'li İBB Başkanı Ek..
Trump Biden'ın Beyaz Saray'a girebilmesi için şart koştu
Dünya

Trump Biden'ın Beyaz Saray'a girebilmesi için şart koştu

ABD Başkanı Donald Trump, ''Biden, Beyaz Saray'a ancak aldığı 80 milyon oyun hileli olmadığı ispatlarsa girebilir'' açıklamasında bulundu...
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay