CHP'li Erbay'dan Muğla'da 32 jeotermal sondaj iznine tepki:

TBMM (AA) - CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, "Jeotermal enerji santrali kurmak için yapılan sondajların doğaya olumsuz etkisini hepimiz biliyoruz." dedi.

Erbay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Muğla'nın yüzde 70'ini doğal ormanlık alan ve tarım arazilerinin oluşturduğunu, kentin, 1500 kilometreye yakın kıyı şeridiyle de Türkiye'nin deniz turizminin önemli merkezlerinden birisini oluşturduğunu söyledi.

Kente her yıl yaklaşık 3 milyon turistin geldiğini, bu turistlerin 2 milyar dolardan fazla döviz girdisi sağladığını ifade eden Erbay, Muğla'nın bu doğal güzelliklerini korumak adına ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirtti.

Geçtiğimiz hafta Bodrum Ortakent'te imara açılan 1 milyon metrekare alanın satışının yapılacağını, ayrıca kentin çeşitli bölgelerinde 28'i arama, 4'ü işletme olmak üzere 32 jeotermal sahasının ihale edileceğini öğrendiklerini dile getiren Erbay, şunları kaydetti:

"Jeotermal enerji santrali kurmak için yapılan sondajların doğaya olumsuz etkisini hepimiz biliyoruz. Sondaj sahaları terk edildiğinde ise bu alanlar tekrar kullanımdan mahrum hale gelmektedir. Neden Muğla'nın doğal alanları sondaj sahası olarak belirlenmiştir? Bu sahalar hangi verilere dayanılarak belirlenmiştir? Muğla halkının şeffaf şekilde aydınlatılmasını bekliyoruz. Aydın ilinde bu yönde yapılan çalışmalarda ortaya çıkan sıkıntıların Muğla'da yaşanmayacağının garantisi yoktur."



