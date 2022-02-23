CHP’li belediyeler vatandaşı soymaya devam ediyor!

Tunç Soyer başkanlığındaki CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi aldığı kararla su faturalarına yüzde 30 zam yaptı.

CHP zam yapınca Kılıçdaroğlu 3 maymunu oynuyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla, Adıyaman, Aksaray, Bingöl, Bursa, Elazığ, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Niğde ve Ordu hemen sudan alınan yüzde 8’lik KDV oranını yüzde 1’e çekme kararı aldı. Ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZSU Olağanüstü Genel Kurulu’nda yapılan oylama da AK Parti ve MHP grubunun ret oylarına rağmen 1 Mart’tan itibaren suya yüzde 30 zam kararı aldı. Ayrıca son günlerde gelen yüksek elektrik faturalarından şikayetçi olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı bir video ile elektrik faturalarına tepki gösterip kendisine gelen faturayı ödemeyeceğini söylemişti. Videoyu yayınlarken açıklama kısmına da “Bir dilim kuru ekmeğinize kim göz dikti? Bu zulme ancak birlikte son verdirebiliriz” ifadelerini paylaşan Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin su faturalarına yaptığı yüzde 30’luk zam oranına karşı üç maymunu oynaması dikkat çekti.

“İstanbullu en pahalı 2. suyu içiyor”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da seçim döneminde vatandaşlara ‘Bedava ekmek, bedava su’ sözleri vermesine rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) geçtiğimiz günlerde suya kademeli olarak yüzde 90 ile yüzde 175 arasındaki zam teklifi yapılmıştı. Söz konusu teklifi AK Parti ve MHP’li meclis üyelerini oyları ile reddedilmişti. Ancak gelinen noktada İzmir’den sonra en pahalı su İstanbul’da içiliyor.