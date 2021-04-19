  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel CHP'li belediyeden görülmemiş icraat: Kentteki heykeller tek tek sayılacak
Aktüel

CHP'li belediyeden görülmemiş icraat: Kentteki heykeller tek tek sayılacak

Hizmet anlayışı heykelden ibaret olan CHP yönetimindeki İzmir'de şaşırtmayan bir icraate imza atıyor. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki heykel, anıt ve rölyefleri saydırmak için ihale açtı.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 16:31:00 -
CHP'li belediyeden görülmemiş icraat: Kentteki heykeller tek tek sayılacak

CHP'li belediyeler heykel alanındaki çalışmalarından vazgeçmek bilmiyor. Şimdi de CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehirde bulunan heykel, anıt ve rölyefler için harekete geçti.

Belediye, şehirdeki heykel, anıt ve rölyeflerin sayımı için ihale açtığını duyurdu.

Heykeller sayılıp fotoğraflanacak

İhaledeki duyuruya göre, İzmir'deki heykeller tek tek sayılıp fotoğraflanacak. İhaleyi alan yüklenici, daha önce yapılan heykel, anıt ve rölyef envanteri çalışmalarını derleyecek, saha çalışması yapacak, ilgili kurumlarla irtibata geçecek.

Sayım ve fotoğraflama işleminin ardından da İzmir'de ne kadar heykel, anıt ve rölyef olduğu belirlenmiş olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Siz ne anlarsınız duadan? Pis dillerini merhum Hüsnü ağabeye de uzattılar!
Gündem

Siz ne anlarsınız duadan? Pis dillerini merhum Hüsnü ağabeye de uzattılar!

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin vekili tayin ettiği talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu'na da pis dillerini uzattılar. Paçavra Cumhuriyet,..
Özerklik talep ettiler! Türkiye sınırına yerleşecekler
Dünya

Özerklik talep ettiler! Türkiye sınırına yerleşecekler

Talabani yönetimi, Bağdat'tan başkenti Süleymaniye olan bir özerklik istedi. İran tarafından desteklenen adıma Bağdat yönetiminden henüz bir..
Türkiye'den Suudi Arabistan'a karşı flaş hamle!
Gündem

Türkiye'den Suudi Arabistan'a karşı flaş hamle!

Türk mallarına boykot uygulayan Suudi Arabistan’a Türkiye’den karşı hamle geldi. Ülkenin ticareti kısıtlayan uygulamaları DTÖ’ye taşındı. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay