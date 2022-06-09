CHP'li başkandan tepki çeken açıklama: Misyonum hükümeti devirmek

Adana Büyükşehir Belediyesi haziran ayı Olağan Meclis Toplantısı 2’nci oturumu, Meclis 1’inci Başkanvekili ve Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda gündem dışı söz alan MHP Grup Başkanvekili Cemal Demirdağ, CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın dün Hadırlı Mahallesi'ndeki Hadırlı Parkı Temel Atma Töreni’nde yaptığı konuşmada kullandığı, "Tarih bana başka bir misyon yüklemiş. Ben partimin, Millet İttifakı’nın az oy aldığı yerlerde çalışmak zorundayım, orada oylarımı artırmak ve bu hükümeti devirmekle ilgili görevi yapmak durumundayım” ifadelerine tepki gösterdi.

"Bu hükümeti devirmeye gücünüz yetmez"

Demirdağ, "Ne zamandan beri misyonunuz hükümeti devirmek oldu? Cumhur ittifakını ve bu hükümeti devirmeye gücünüz yetmez. Arkasında yüce Türk milleti vardır. 27 Nisan muhtırası, Gezi Olayları, 17-25 Aralık, 15 Temmuz deviremedi. Bu senaryoyu çok gördük. Bu hükümeti devirmek için vatandaşa kurşun atanların aldıkları dersi görüyoruz. Cumhur İttifakı olarak bizim için tek hedef var o da Millet İttifakı belediyelerini geldikleri yere göndermek ve bu güzel Adana’yı yeniden hak ettiği hizmete kavuşturmaktır" diye konuştu.

"Adana'ya ne yaptınız?"

AK Parti Grup Başkan Vekili Ozan Gülaçtı da Zeydan Karalar’ın konuşmasını cep telefonuyla meclis üyelerine dinletti. Gülaçtı, “Sizin göreviniz Adana’ya hizmet etmek. Bu amaçla seçildiniz. Adana’ya ne yaptınız? Taş üstüne taş koyamadınız sonra kalkıyorsunuz meydanı boş buluyorsunuz, diyorsunuz ki ‘Tarih bana hükümeti devirme misyonu yükledi’ Sizi şiddetle uyarıyoruz. Kalan 2 yılınızda bari Adana’ya hizmet için uğraşın, siyasetle uğraşmayın. Tarih size nasıl bir misyon yükledi bilmiyorum ancak şu açık ve net; tarih size Adana’nın 5 yılını heba eden başkan olma misyonunu yüklemiş" dedi.

"Mecazi anlamda kullanılan bir söz"

CHP Grup Başkan Vekili Serdar Seyhan ise Demirdağ ve Gülaçtı’yı mağdur edebiyatı yapmakla suçlayarak, "Söylenen her sözden, geliştirilen her politikadan bir mağduriyet çıkarıp bunun üzerinden bir puan toplama hevesi içerisine giriliyor. Bir sözden darbe iması yapıyorsunuz. Bir hükümeti devirmek derken aklınıza hemen darbeye getirmek gelmesin. Siyasilerin hükümeti devirmesi suç değildir. Her siyasi parti var olan bir yönetimi devirmek ister. Bu mecazi anlamda kullanılan bir sözdür" ifadelerini kullandı. Serdar Seyhan’ın sözlerine Cumhur İttifakı üyeleri tepki gösterdi.